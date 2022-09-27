https://ria.ru/20220927/otoplenie-1819838643.html

Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы - РИА Новости, 27.09.2022

Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы, подача тепла на объекты экономики осуществляется по мере получения заявок от их владельцев, РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:33

2022-09-27T16:33

2022-09-27T16:33

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отопительный сезон 2022-2023 в россии

москва

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы, подача тепла на объекты экономики осуществляется по мере получения заявок от их владельцев, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин заслушал доклад о готовности жилого фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.Уточняется, что для обращений жителей по вопросам отопления открыта ежегодная "горячая линия". Реагирование на обращения граждан осуществляется в течение одного часа.Отмечается, что для ликвидации возможных сбоев и повреждений инженерных сетей подготовлено 1 352 аварийных бригады, 1 449 единиц специализированной техники, 1 858 аварийных источника электроснабжения и 3 аварийных источника теплоснабжения. Для уборки городских территорий будет задействовано 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи единиц средств малой механизации. Утилизация снега будет проводиться на 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктах.

https://ria.ru/20220918/otoplenie-1817904248.html

https://realty.ria.ru/20220915/otoplenie-1816679162.html

https://realty.ria.ru/20220916/heating-1817280607.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

отопительный сезон 2022-2023 в россии, москва, сергей собянин, петр бирюков, общество, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы