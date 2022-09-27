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Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы - РИА Новости, 27.09.2022
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Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы
Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы - РИА Новости, 27.09.2022
Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы
Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы, подача тепла на объекты экономики осуществляется по мере получения заявок от их владельцев, РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:33
2022-09-27T16:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
отопительный сезон 2022-2023 в россии
москва
сергей собянин
петр бирюков
общество
жкх
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы, подача тепла на объекты экономики осуществляется по мере получения заявок от их владельцев, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин заслушал доклад о готовности жилого фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.Уточняется, что для обращений жителей по вопросам отопления открыта ежегодная "горячая линия". Реагирование на обращения граждан осуществляется в течение одного часа.Отмечается, что для ликвидации возможных сбоев и повреждений инженерных сетей подготовлено 1 352 аварийных бригады, 1 449 единиц специализированной техники, 1 858 аварийных источника электроснабжения и 3 аварийных источника теплоснабжения. Для уборки городских территорий будет задействовано 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи единиц средств малой механизации. Утилизация снега будет проводиться на 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктах.
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отопительный сезон 2022-2023 в россии, москва, сергей собянин, петр бирюков, общество, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Отопительный сезон 2022-2023 в России, Москва, Сергей Собянин, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
16:33 27.09.2022
 

Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкВключение отопления
Включение отопления - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Включение отопления
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы, подача тепла на объекты экономики осуществляется по мере получения заявок от их владельцев, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин заслушал доклад о готовности жилого фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.
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"Как доложил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, вследствие значительного понижения температуры отопительный период в Москве начался раньше обычного – 5 сентября приступили к пуску тепла по заявкам в социальные учреждения. Подача тепла в жилые дома началась 18 сентября. В настоящее время отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах Москвы. Подача тепла на объекты экономики осуществляется по мере получения заявок от их владельцев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для обращений жителей по вопросам отопления открыта ежегодная "горячая линия". Реагирование на обращения граждан осуществляется в течение одного часа.
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"В рамках региональной программы капитального ремонта в 1,4 тысячи многоквартирных домов был проведён комплексный ремонт систем отопления. На ТЭЦ созданы необходимые запасы резервного топлива: 381,1 тысячи тонн мазута, 360,4 тысячи тонн угля, 21,8 тысячи тонн дизельного топлива. Этого объёма хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы в зимних условиях в течение 7 суток. Существующие резервы мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации возможных сбоев и повреждений инженерных сетей подготовлено 1 352 аварийных бригады, 1 449 единиц специализированной техники, 1 858 аварийных источника электроснабжения и 3 аварийных источника теплоснабжения. Для уборки городских территорий будет задействовано 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи единиц средств малой механизации. Утилизация снега будет проводиться на 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктах.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОтопительный сезон 2022-2023 в РоссииМоскваСергей СобянинПетр БирюковОбществоЖКХГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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