https://ria.ru/20220927/oskvernenie-1819822299.html

СК возбудит дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии

СК возбудит дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии - РИА Новости, 27.09.2022

СК возбудит дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:54

2022-09-27T15:54

2022-09-27T15:54

происшествия

александр бастрыкин

россия

чехия

оломоуц

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуц... Следователи СК России в рамках уголовного дела установят все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Отмечается, что местная полиция разыскивает вандала, который из аэрозольного баллончика распылил краску на памятник.Установленный в Оломоуце памятник красноармейцам находится в собственности города. Он является одним из первых монументов, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220921/skladbische-1818454300.html

россия

чехия

оломоуц

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происшествия, александр бастрыкин, россия, чехия, оломоуц, следственный комитет россии (ск рф)