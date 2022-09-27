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СК возбудит дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии - РИА Новости, 27.09.2022
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СК возбудит дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии
СК возбудит дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии - РИА Новости, 27.09.2022
СК возбудит дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:54
2022-09-27T15:54
происшествия
александр бастрыкин
россия
чехия
оломоуц
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуц... Следователи СК России в рамках уголовного дела установят все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Отмечается, что местная полиция разыскивает вандала, который из аэрозольного баллончика распылил краску на памятник.Установленный в Оломоуце памятник красноармейцам находится в собственности города. Он является одним из первых монументов, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, чехия, оломоуц, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Чехия, Оломоуц, Следственный комитет России (СК РФ)
15:54 27.09.2022
 
СК возбудит дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии

Бастрыкин поручил завести дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии

© Фото : Policie ČRОскверненный памятник воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуц
Оскверненный памятник воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуц - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Policie ČR
Оскверненный памятник воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуц... Следователи СК России в рамках уголовного дела установят все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местная полиция разыскивает вандала, который из аэрозольного баллончика распылил краску на памятник.
Установленный в Оломоуце памятник красноармейцам находится в собственности города. Он является одним из первых монументов, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны.
Кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии в годы Первой Мировой войны - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:55
Посол России подтвердил осквернение кладбища русских воинов в Словакии
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияЧехияОломоуцСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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