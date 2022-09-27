https://ria.ru/20220927/osetiya-1819816327.html

Повестки на КПП "Верхний Ларс" вручают только жителям Северной Осетии

Повестки на КПП "Верхний Ларс" вручают только жителям Северной Осетии - РИА Новости, 27.09.2022

Повестки на КПП "Верхний Ларс" вручают только жителям Северной Осетии

Повестки на КПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией вручают только жителям Северной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:34

2022-09-27T15:34

2022-09-27T15:53

общество

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Повестки на КПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией вручают только жителям Северной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства региона.Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло говорил, что пункт мобилизации на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут, чтобы оповещать людей, что они не подлежат выезду."На пункте пропуска работает оперативная группа, в которую входит представитель военкомата и представитель органа исполнительной власти… У них на руках есть списки лиц, подлежащих частичной мобилизации, и выезжающие из страны проверяются по этим спискам - речь идёт о жителях Северной Осетии на данный момент, проверяются по этому списку, если человек, пытающийся выехать из страны, подлежит частичной мобилизации, ему вручается повестка", - сказал собеседник агентства.Как ранее подчеркнул глава Северной Осетии, выезжающих из страны жителей республики "почти нет, но работа эта проводится", добавили в пресс-службе.Грузинские телекомпании сообщают, что со стороны России по направлению к границе с Грузией выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на грузинскую территорию.Ранее МВД по Северной Осетии призвало граждан воздержаться от поездок в направлении к границе с Грузией через КПП "Верхний Ларс" из-за многокилометровых пробок.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819786156.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика северная осетия - алания