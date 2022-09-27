https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819817112.html

Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg

Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.09.2022

Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg

Западные страны не будут резко наращивать поставки вооружения на Украину и предоставлять ей тяжелую технику, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:39

2022-09-27T15:39

2022-09-27T17:43

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нато

вооруженные силы украины

европа

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Западные страны не будут резко наращивать поставки вооружения на Украину и предоставлять ей тяжелую технику, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе."США ведут себя осмотрительно, а в Европе заканчивается запас ключевых вооружений", — поясняется в материале.По словам собеседников агентства, нет никаких признаков того, что европейские страны передадут Украине тяжелые вооружения. Так, Германия не дала согласия другим странам на поставку танков Leopard.В Италии тема украинского кризиса отошла на второй план из-за парламентских выборов и нехватки средств. Поставки сильно замедлились в июле, утверждают источники.В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в эфире CBS призвал США предоставить ВСУ артиллерию, системы залпового огня, средства ПВО и танки. Также Америка получает и другие запросы, однако администрация Байдена опасается их удовлетворять, как и предоставить истребители из-за риска втягивания НАТО в конфликт.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220921/bayden-1818555189.html

https://ria.ru/20220915/pvo-1817066634.html

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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, европа, владимир зеленский