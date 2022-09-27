15:39 27.09.2022 (обновлено: 17:43 27.09.2022)
Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg
Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Западные страны не будут резко наращивать поставки вооружения на Украину и предоставлять ей тяжелую технику, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе.
"США ведут себя осмотрительно, а в Европе заканчивается запас ключевых вооружений", — поясняется в материале.
По словам собеседников агентства, нет никаких признаков того, что европейские страны передадут Украине тяжелые вооружения. Так, Германия не дала согласия другим странам на поставку танков Leopard.
В Италии тема украинского кризиса отошла на второй план из-за парламентских выборов и нехватки средств. Поставки сильно замедлились в июле, утверждают источники.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в эфире CBS призвал США предоставить ВСУ артиллерию, системы залпового огня, средства ПВО и танки. Также Америка получает и другие запросы, однако администрация Байдена опасается их удовлетворять, как и предоставить истребители из-за риска втягивания НАТО в конфликт.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.