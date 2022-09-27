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Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.09.2022
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Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg
Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.09.2022
Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg
Западные страны не будут резко наращивать поставки вооружения на Украину и предоставлять ей тяжелую технику, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:39
2022-09-27T17:43
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
европа
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Западные страны не будут резко наращивать поставки вооружения на Украину и предоставлять ей тяжелую технику, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе."США ведут себя осмотрительно, а в Европе заканчивается запас ключевых вооружений", — поясняется в материале.По словам собеседников агентства, нет никаких признаков того, что европейские страны передадут Украине тяжелые вооружения. Так, Германия не дала согласия другим странам на поставку танков Leopard.В Италии тема украинского кризиса отошла на второй план из-за парламентских выборов и нехватки средств. Поставки сильно замедлились в июле, утверждают источники.В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в эфире CBS призвал США предоставить ВСУ артиллерию, системы залпового огня, средства ПВО и танки. Также Америка получает и другие запросы, однако администрация Байдена опасается их удовлетворять, как и предоставить истребители из-за риска втягивания НАТО в конфликт.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220921/bayden-1818555189.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, европа, владимир зеленский
В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Европа, Владимир Зеленский
15:39 27.09.2022 (обновлено: 17:43 27.09.2022)
 
Западу стало не до просьб Киева о тяжелом вооружении, пишет Bloomberg

Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Западные страны не будут резко наращивать поставки вооружения на Украину и предоставлять ей тяжелую технику, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе.
"США ведут себя осмотрительно, а в Европе заканчивается запас ключевых вооружений", — поясняется в материале.
По словам собеседников агентства, нет никаких признаков того, что европейские страны передадут Украине тяжелые вооружения. Так, Германия не дала согласия другим странам на поставку танков Leopard.
В Италии тема украинского кризиса отошла на второй план из-за парламентских выборов и нехватки средств. Поставки сильно замедлились в июле, утверждают источники.
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В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в эфире CBS призвал США предоставить ВСУ артиллерию, системы залпового огня, средства ПВО и танки. Также Америка получает и другие запросы, однако администрация Байдена опасается их удовлетворять, как и предоставить истребители из-за риска втягивания НАТО в конфликт.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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