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"Объясняем.рф" сообщил, что призванным нельзя брать с собой личное оружие
"Объясняем.рф" сообщил, что призванным нельзя брать с собой личное оружие - РИА Новости, 27.09.2022
"Объясняем.рф" сообщил, что призванным нельзя брать с собой личное оружие
Мобилизованным россиянам запрещено брать на службу личное охотничье, травматическое или холодное оружие, сообщает во вторник запущенный правительством портал... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:49
2022-09-27T12:49
2022-09-27T12:49
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Мобилизованным россиянам запрещено брать на службу личное охотничье, травматическое или холодное оружие, сообщает во вторник запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Нельзя. Все мобилизованные военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым оружием. Также запрещено брать на службу личное холодное оружие", - ответили в "Объясняем.рф" на портале на вопрос, можно ли брать с собой на службу наградное, охотничье или травматическое оружие.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия, Вооруженные силы РФ
"Объясняем.рф" сообщил, что призванным нельзя брать с собой личное оружие
"Объясняем.рф": мобилизованным нельзя брать с собой личное огнестрельное и холодное оружие