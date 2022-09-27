https://ria.ru/20220927/opros-1819867420.html
Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ
Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ - РИА Новости, 27.09.2022
Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ
Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение жителей России к международным экономическим партнерам. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:25
2022-09-27T17:25
2022-09-27T17:25
россия-китай: главное
китай
россия
экономика
ромир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150150/07/1501500741_0:94:3000:1782_1920x0_80_0_0_d71bf9a24b4a534154c75d35e1daf7c4.jpg
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение жителей России к международным экономическим партнерам.По данным всероссийского исследования в 2022 году бесспорным лидером среди потенциальных экономических партнеров России является Китай. Большинство россиян (54,3%) предпочли бы Китай в качестве экономического партнера своей страны. Подходящим экономическим партнером 9,9% считают Европейский союз. Доля россиян, желающих видеть в качестве экономического партнера США, составила 5,4%.Чем старше поколение, тем больше среди них доля поддерживающих экономическое партнерство с Китаем. Среди цифрового поколения Китай в качестве экономического партнера видят 44,7%, в то время, как люди старше 60 лет, выбирают эту страну в 56,7% случаев.В географическом разрезе россияне солидарны в выборе экономического партнера, наибольший интерес к сотрудничеству с Китаем проявляют жители в Уральского федерального округа.Треть россиян в 2022 году не выбрали ни одну страну в качестве экономического партнера. Больше всего доля неопределившихся среди молодежи — 36,7%.
https://ria.ru/20220914/otnosheniya-1816720777.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150150/07/1501500741_251:0:2751:1875_1920x0_80_0_0_b808616050bd91c4eaacdb86554003dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, экономика, ромир
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Экономика, Ромир
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное".
Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение жителей России к международным экономическим партнерам.
По данным всероссийского исследования в 2022 году бесспорным лидером среди потенциальных экономических партнеров России является Китай. Большинство россиян (54,3%) предпочли бы Китай в качестве экономического партнера своей страны. Подходящим экономическим партнером 9,9% считают Европейский союз. Доля россиян, желающих видеть в качестве экономического партнера США
, составила 5,4%.
Чем старше поколение, тем больше среди них доля поддерживающих экономическое партнерство с Китаем. Среди цифрового поколения Китай в качестве экономического партнера видят 44,7%, в то время, как люди старше 60 лет, выбирают эту страну в 56,7% случаев.
В географическом разрезе россияне солидарны в выборе экономического партнера, наибольший интерес к сотрудничеству с Китаем проявляют жители в Уральского федерального округа.
Треть россиян в 2022 году не выбрали ни одну страну в качестве экономического партнера. Больше всего доля неопределившихся среди молодежи — 36,7%.