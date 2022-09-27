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Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ - РИА Новости, 27.09.2022
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Россия-Китай: Главное
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Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ
Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ - РИА Новости, 27.09.2022
Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ
Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение жителей России к международным экономическим партнерам. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:25
2022-09-27T17:25
россия-китай: главное
китай
россия
экономика
ромир
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение жителей России к международным экономическим партнерам.По данным всероссийского исследования в 2022 году бесспорным лидером среди потенциальных экономических партнеров России является Китай. Большинство россиян (54,3%) предпочли бы Китай в качестве экономического партнера своей страны. Подходящим экономическим партнером 9,9% считают Европейский союз. Доля россиян, желающих видеть в качестве экономического партнера США, составила 5,4%.Чем старше поколение, тем больше среди них доля поддерживающих экономическое партнерство с Китаем. Среди цифрового поколения Китай в качестве экономического партнера видят 44,7%, в то время, как люди старше 60 лет, выбирают эту страну в 56,7% случаев.В географическом разрезе россияне солидарны в выборе экономического партнера, наибольший интерес к сотрудничеству с Китаем проявляют жители в Уральского федерального округа.Треть россиян в 2022 году не выбрали ни одну страну в качестве экономического партнера. Больше всего доля неопределившихся среди молодежи — 36,7%.
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китай, россия, экономика, ромир
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Экономика, Ромир
17:25 27.09.2022
 

Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ

© AP Photo / Greg BakerДневной поток людей на улице Ванфуцзин в Пекине
Дневной поток людей на улице Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Greg Baker
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение жителей России к международным экономическим партнерам.
По данным всероссийского исследования в 2022 году бесспорным лидером среди потенциальных экономических партнеров России является Китай. Большинство россиян (54,3%) предпочли бы Китай в качестве экономического партнера своей страны. Подходящим экономическим партнером 9,9% считают Европейский союз. Доля россиян, желающих видеть в качестве экономического партнера США, составила 5,4%.
Чем старше поколение, тем больше среди них доля поддерживающих экономическое партнерство с Китаем. Среди цифрового поколения Китай в качестве экономического партнера видят 44,7%, в то время, как люди старше 60 лет, выбирают эту страну в 56,7% случаев.
В географическом разрезе россияне солидарны в выборе экономического партнера, наибольший интерес к сотрудничеству с Китаем проявляют жители в Уральского федерального округа.
Треть россиян в 2022 году не выбрали ни одну страну в качестве экономического партнера. Больше всего доля неопределившихся среди молодежи — 36,7%.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 14:17Россия-Китай: Главное
Китай готов продвигать китайско-российские отношения на новый уровень
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономикаРомир
 
 
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