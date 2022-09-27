https://ria.ru/20220927/opros-1819867420.html

Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ

Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ - РИА Новости, 27.09.2022

Ромир: более 50% россиян видят КНР экономическим партнером РФ

Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение жителей России к международным экономическим партнерам. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:25

2022-09-27T17:25

2022-09-27T17:25

россия-китай: главное

китай

россия

экономика

ромир

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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение жителей России к международным экономическим партнерам.По данным всероссийского исследования в 2022 году бесспорным лидером среди потенциальных экономических партнеров России является Китай. Большинство россиян (54,3%) предпочли бы Китай в качестве экономического партнера своей страны. Подходящим экономическим партнером 9,9% считают Европейский союз. Доля россиян, желающих видеть в качестве экономического партнера США, составила 5,4%.Чем старше поколение, тем больше среди них доля поддерживающих экономическое партнерство с Китаем. Среди цифрового поколения Китай в качестве экономического партнера видят 44,7%, в то время, как люди старше 60 лет, выбирают эту страну в 56,7% случаев.В географическом разрезе россияне солидарны в выборе экономического партнера, наибольший интерес к сотрудничеству с Китаем проявляют жители в Уральского федерального округа.Треть россиян в 2022 году не выбрали ни одну страну в качестве экономического партнера. Больше всего доля неопределившихся среди молодежи — 36,7%.

https://ria.ru/20220914/otnosheniya-1816720777.html

китай

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, экономика, ромир