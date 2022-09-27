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При обстреле Брянки из HIMARS погибли три человека - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/obstrel-1819917727.html
При обстреле Брянки из HIMARS погибли три человека
При обстреле Брянки из HIMARS погибли три человека - РИА Новости, 27.09.2022
При обстреле Брянки из HIMARS погибли три человека
Три человека погибли, один ранен при обстреле Брянки в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщили в правительстве республики. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:24
2022-09-27T20:24
в мире
брянка
сша
луганская народная республика
lockheed martin
bae systems
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Три человека погибли, один ранен при обстреле Брянки в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщили в правительстве республики."В результате обстрела города Брянка три человека погибли и ещё один получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Отмечается, что в результате обстрела серьезные повреждения получила газовая инфраструктура, были повреждены учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, школа искусств, многоквартирные дома и частный сектор.Ранее в ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Брянку из РСЗО HIMARS, выпустив 12 ракет.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
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брянка
сша
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в мире, брянка, сша, луганская народная республика, lockheed martin , bae systems
В мире, Брянка, США, Луганская Народная Республика, Lockheed Martin , BAE Systems, Специальная военная операция на Украине
20:24 27.09.2022
 
При обстреле Брянки из HIMARS погибли три человека

При обстреле Брянки из HIMARS погибли три мирных жителя, один человек ранен

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Три человека погибли, один ранен при обстреле Брянки в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщили в правительстве республики.
"В результате обстрела города Брянка три человека погибли и ещё один получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
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Отмечается, что в результате обстрела серьезные повреждения получила газовая инфраструктура, были повреждены учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, школа искусств, многоквартирные дома и частный сектор.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Брянку из РСЗО HIMARS, выпустив 12 ракет.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрянкаСШАЛуганская Народная РеспубликаLockheed MartinBAE Systems
 
 
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