При обстреле Брянки из HIMARS погибли три человека
При обстреле Брянки из HIMARS погибли три мирных жителя, один человек ранен
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Три человека погибли, один ранен при обстреле Брянки в ЛНР с применением РСЗО HIMARS, сообщили в правительстве республики.
"В результате обстрела города Брянка три человека погибли и ещё один получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что в результате обстрела серьезные повреждения получила газовая инфраструктура, были повреждены учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, школа искусств, многоквартирные дома и частный сектор.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли Брянку из РСЗО HIMARS, выпустив 12 ракет.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.