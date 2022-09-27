https://ria.ru/20220927/obstrel-1819900774.html
СК осмотрел школу в Рубежном, подвергшуюся обстрелам со стороны ВСУ
СК осмотрел школу в Рубежном, подвергшуюся обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.09.2022
СК осмотрел школу в Рубежном, подвергшуюся обстрелам со стороны ВСУ
Следователи СК РФ осмотрели школу в Рубежном ЛНР, подвергшуюся обстрелам со стороны украинских националистов, в которой был организован избирательный участок... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:57
2022-09-27T18:57
2022-09-27T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
рубежное
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
референдум в донбассе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ осмотрели школу в Рубежном ЛНР, подвергшуюся обстрелам со стороны украинских националистов, в которой был организован избирательный участок №2401, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СКР провели осмотр школы в городе Рубежное ЛНР, подвергшейся обстрелам со стороны украинских националистов, в котором был организован избирательный участок №2401... По данному факту в отношении неустановленных военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, военные Украины, используя реактивные системы залпового огня, выпустили не менее шести ракет по школе №10 в Рубежном. Человеческих жертв нет. Зданию причинен значительный ущерб. Избирательный участок был передислоцирован, его работа организована в другом месте.Кроме того, в ДНР по приказу командования 56 отдельной мотопехотной бригады украинских военных из артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров обстреляли население и жилые дома Донецка. В результате чего ранены два мирных жителя.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, луганская народная республика, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Рубежное, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Референдум в Донбассе
18:57 27.09.2022 (обновлено: 19:21 27.09.2022)
СК осмотрел школу в Рубежном, подвергшуюся обстрелам со стороны ВСУ
СК России осмотрел школу в Рубежном в ЛНР, подвергшуюся обстрелам со стороны ВСУ