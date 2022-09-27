https://ria.ru/20220927/obstrel-1819900774.html

СК осмотрел школу в Рубежном, подвергшуюся обстрелам со стороны ВСУ

СК осмотрел школу в Рубежном, подвергшуюся обстрелам со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.09.2022

СК осмотрел школу в Рубежном, подвергшуюся обстрелам со стороны ВСУ

Следователи СК РФ осмотрели школу в Рубежном ЛНР, подвергшуюся обстрелам со стороны украинских националистов, в которой был организован избирательный участок... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:57

2022-09-27T18:57

2022-09-27T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

рубежное

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

референдум в донбассе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ осмотрели школу в Рубежном ЛНР, подвергшуюся обстрелам со стороны украинских националистов, в которой был организован избирательный участок №2401, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства."Следователи СКР провели осмотр школы в городе Рубежное ЛНР, подвергшейся обстрелам со стороны украинских националистов, в котором был организован избирательный участок №2401... По данному факту в отношении неустановленных военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, военные Украины, используя реактивные системы залпового огня, выпустили не менее шести ракет по школе №10 в Рубежном. Человеческих жертв нет. Зданию причинен значительный ущерб. Избирательный участок был передислоцирован, его работа организована в другом месте.Кроме того, в ДНР по приказу командования 56 отдельной мотопехотной бригады украинских военных из артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров обстреляли население и жилые дома Донецка. В результате чего ранены два мирных жителя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, луганская народная республика, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, референдум в донбассе