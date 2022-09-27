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Украинские военные обстреляли Зайцево и Новобахмутовку
Украинские военные обстреляли Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские военные обстреляли Зайцево и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли поселки Зайцево и Новобахмутовка в ДНР, применив артиллерию калибром 152 миллиметра и танки, сообщило во вторник представительство... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:01
2022-09-27T18:01
2022-09-27T18:01
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Зайцево и Новобахмутовка в ДНР, применив артиллерию калибром 152 миллиметра и танки, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.50 - н.п. Кирово - н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов из танка; 16.55 - н.п. Калиново - н.п. Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.05 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, зайцево, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Украина, СЦКК
Украинские военные обстреляли Зайцево и Новобахмутовку
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Зайцево и Новобахмутовку из артиллерии