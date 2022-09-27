Украинские военные за время референдума 17 раз обстреляли ЛНР
СЦКК: украинские военные за время проведения референдума 17 раз обстреляли территорию ЛНР
Референдум. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска 17 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики за время референдума по вхождению ЛНР в состав России, в том числе из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За период проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации (с 23.09.2022 по 27.09.2022), представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 17 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по 11 населенным пунктам республики с применением НАТОвского вооружения, американской РСЗО M142 HIMARS (82 ракеты) и артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров (шесть снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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По данным ведомства, жертвами обстрелов со стороны украинских войск стали 15 мирных жителей, включая двоих детей, разрушены и повреждены 35 жилых домов в семи населенных пунктах в ЛНР, 13 объектов гражданской инфраструктуры, включая образовательные и медицинские учреждения.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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