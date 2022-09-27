https://ria.ru/20220927/obstrel-1819810714.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли во вторник Зайцево, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:15

2022-09-27T15:15

2022-09-27T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Зайцево, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, зайцево, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк