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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/obstrel-1819810714.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли во вторник Зайцево, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:15
2022-09-27T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Зайцево, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
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зайцево
донецк (днр)
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в мире, зайцево, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК
15:15 27.09.2022
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 11 снарядов по Зайцево, Яковлевке и Минеральному

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Зайцево, Яковлевку и Минеральное, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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