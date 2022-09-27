https://ria.ru/20220927/obstrel-1819781743.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за полчаса выпустили по Кировскому району Донецка и Центрально-городскому району Горловки 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:05

2022-09-27T14:05

2022-09-27T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

украина

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Кировскому району Донецка и Центрально-городскому району Горловки 15 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.00 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 13.05 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.30 мск – семь снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

украина

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в мире, горловка, донецк (днр), украина, стирол, нато