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Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве - РИА Новости, 30.09.2022
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Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве
Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве - РИА Новости, 30.09.2022
Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве
Более 25 тысяч обращений по утилизации отходов в Москве обработали сотрудники горячей линии регионального оператора ГУП "Экотехпром" с начала года, сообщили в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-27T19:03
2022-09-30T14:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 25 тысяч обращений по утилизации отходов в Москве обработали сотрудники горячей линии регионального оператора ГУП "Экотехпром" с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 25 тысяч обращений обработали операторы горячей линии ГУП "Экотехпром" с начала года. Еще 1,5 тысячи вопросов решили с помощью формы обратной связи на сайте ГУП "Экотехпром", - говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего москвичи спрашивали о том, как утилизировать батарейки и лампы, как правильно вывезти крупногабаритные отходы после ремонта. Кроме того жителей столицы интересовали вопросы о функциях единого регионального оператора – порядке расчета платы за вывоз отходов, получения льгот, организации работы с юридическими лицами.Уточняется, что обратиться к специалистам ГУП "Экотехпром" можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 150-43-03 или через форму обратной связи на сайте. Задать вопросы о правилах сортировки мусора, его утилизации, обратиться с жалобами и предложениями можно и в единый центр информационной поддержки по вопросам раздельного накопления отходов: +7 (495) 150–75–43.Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отвечает за весь цикл утилизации отходов – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, учет собранных и утилизированных отходов, учет выделенного вторсырья – во всех округах столицы во всех секторах: в жилом, социальном и коммерческом.
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москва, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
19:03 27.09.2022 (обновлено: 14:56 30.09.2022)
 

Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОтправка батареек на переработку
Отправка батареек на переработку - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отправка батареек на переработку
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 25 тысяч обращений по утилизации отходов в Москве обработали сотрудники горячей линии регионального оператора ГУП "Экотехпром" с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 25 тысяч обращений обработали операторы горячей линии ГУП "Экотехпром" с начала года. Еще 1,5 тысячи вопросов решили с помощью формы обратной связи на сайте ГУП "Экотехпром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего москвичи спрашивали о том, как утилизировать батарейки и лампы, как правильно вывезти крупногабаритные отходы после ремонта. Кроме того жителей столицы интересовали вопросы о функциях единого регионального оператора – порядке расчета платы за вывоз отходов, получения льгот, организации работы с юридическими лицами.
Уточняется, что обратиться к специалистам ГУП "Экотехпром" можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 150-43-03 или через форму обратной связи на сайте. Задать вопросы о правилах сортировки мусора, его утилизации, обратиться с жалобами и предложениями можно и в единый центр информационной поддержки по вопросам раздельного накопления отходов: +7 (495) 150–75–43.
Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отвечает за весь цикл утилизации отходов – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, учет собранных и утилизированных отходов, учет выделенного вторсырья – во всех округах столицы во всех секторах: в жилом, социальном и коммерческом.
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