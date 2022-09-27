https://ria.ru/20220927/obrascheniya-1820603399.html

Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве

Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве - РИА Новости, 30.09.2022

Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве

Более 25 тысяч обращений по утилизации отходов в Москве обработали сотрудники горячей линии регионального оператора ГУП "Экотехпром" с начала года, сообщили в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-27T19:03

2022-09-27T19:03

2022-09-30T14:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

жкх

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765863349_0:196:2952:1857_1920x0_80_0_0_69423c866d2a197f6f7dac1235a36179.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 25 тысяч обращений по утилизации отходов в Москве обработали сотрудники горячей линии регионального оператора ГУП "Экотехпром" с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 25 тысяч обращений обработали операторы горячей линии ГУП "Экотехпром" с начала года. Еще 1,5 тысячи вопросов решили с помощью формы обратной связи на сайте ГУП "Экотехпром", - говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего москвичи спрашивали о том, как утилизировать батарейки и лампы, как правильно вывезти крупногабаритные отходы после ремонта. Кроме того жителей столицы интересовали вопросы о функциях единого регионального оператора – порядке расчета платы за вывоз отходов, получения льгот, организации работы с юридическими лицами.Уточняется, что обратиться к специалистам ГУП "Экотехпром" можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 150-43-03 или через форму обратной связи на сайте. Задать вопросы о правилах сортировки мусора, его утилизации, обратиться с жалобами и предложениями можно и в единый центр информационной поддержки по вопросам раздельного накопления отходов: +7 (495) 150–75–43.Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отвечает за весь цикл утилизации отходов – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, учет собранных и утилизированных отходов, учет выделенного вторсырья – во всех округах столицы во всех секторах: в жилом, социальном и коммерческом.

https://ria.ru/20220121/utilizatsiya-1768851642.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы