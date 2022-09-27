https://ria.ru/20220927/obrascheniya-1820603399.html
Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве
Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве - РИА Новости, 30.09.2022
Более 25000 обращений по утилизации отходов обработали в 2022 году в Москве
Более 25 тысяч обращений по утилизации отходов в Москве обработали сотрудники горячей линии регионального оператора ГУП "Экотехпром" с начала года, сообщили в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-27T19:03
2022-09-27T19:03
2022-09-30T14:56
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 25 тысяч обращений по утилизации отходов в Москве обработали сотрудники горячей линии регионального оператора ГУП "Экотехпром" с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 25 тысяч обращений обработали операторы горячей линии ГУП "Экотехпром" с начала года. Еще 1,5 тысячи вопросов решили с помощью формы обратной связи на сайте ГУП "Экотехпром", - говорится в сообщении.Отмечается, что чаще всего москвичи спрашивали о том, как утилизировать батарейки и лампы, как правильно вывезти крупногабаритные отходы после ремонта. Кроме того жителей столицы интересовали вопросы о функциях единого регионального оператора – порядке расчета платы за вывоз отходов, получения льгот, организации работы с юридическими лицами.Уточняется, что обратиться к специалистам ГУП "Экотехпром" можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 150-43-03 или через форму обратной связи на сайте. Задать вопросы о правилах сортировки мусора, его утилизации, обратиться с жалобами и предложениями можно и в единый центр информационной поддержки по вопросам раздельного накопления отходов: +7 (495) 150–75–43.Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отвечает за весь цикл утилизации отходов – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, учет собранных и утилизированных отходов, учет выделенного вторсырья – во всех округах столицы во всех секторах: в жилом, социальном и коммерческом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Более 25 тысяч обращений по утилизации отходов в Москве
обработали сотрудники горячей линии регионального оператора ГУП "Экотехпром" с начала года, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 25 тысяч обращений обработали операторы горячей линии ГУП "Экотехпром" с начала года. Еще 1,5 тысячи вопросов решили с помощью формы обратной связи на сайте ГУП "Экотехпром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего москвичи спрашивали о том, как утилизировать батарейки и лампы, как правильно вывезти крупногабаритные отходы после ремонта. Кроме того жителей столицы интересовали вопросы о функциях единого регионального оператора – порядке расчета платы за вывоз отходов, получения льгот, организации работы с юридическими лицами.
Уточняется, что обратиться к специалистам ГУП "Экотехпром" можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 150-43-03 или через форму обратной связи на сайте. Задать вопросы о правилах сортировки мусора, его утилизации, обратиться с жалобами и предложениями можно и в единый центр информационной поддержки по вопросам раздельного накопления отходов: +7 (495) 150–75–43.
Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отвечает за весь цикл утилизации отходов – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, учет собранных и утилизированных отходов, учет выделенного вторсырья – во всех округах столицы во всех секторах: в жилом, социальном и коммерческом.