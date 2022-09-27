https://ria.ru/20220927/oborudovanie-1819880375.html

Новое оборудование для проведения операций поступило в Видновскую больницу

Новое оборудование для проведения операций поступило в Видновскую больницу - РИА Новости, 27.09.2022

Новое оборудование для проведения операций поступило в Видновскую больницу

В операционном блоке Видновской больницы в подмосковном городе Видное установлено новое операционное оборудование - артроскопическая стойка и рентгенпрозрачные... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:58

2022-09-27T17:58

2022-09-27T17:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

светлана стригункова

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В операционном блоке Видновской больницы в подмосковном городе Видное установлено новое операционное оборудование - артроскопическая стойка и рентгенпрозрачные ортопедические столы, сообщает пресс-служба областного Минздрава.Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".Артроскопическая стойка позволяет проводить операции на суставах через микроразрезы. Рентгенпрозрачные ортопедические столы предназначены для проведения операций под рентген-контролем и обеспечивают качественную визуализацию участков скелета, сосудистой системы, внутренних органов и тканей пациента."Для того, чтобы медицинская помощь была качественной и доступной для пациентов, необходимо современное оборудование. Новая медтехника стоимостью почти 12 миллионов рублей позволит расширить спектр проводимых операционных вмешательств на суставах", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220927/importozameschenie-1819815496.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана стригункова