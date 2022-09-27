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Заммэра Нижнего Новгорода объявил об уходе добровольцем - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/nizhniy-1819885835.html
Заммэра Нижнего Новгорода объявил об уходе добровольцем
Заммэра Нижнего Новгорода объявил об уходе добровольцем - РИА Новости, 27.09.2022
Заммэра Нижнего Новгорода объявил об уходе добровольцем
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман стал добровольно мобилизованным, сообщили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:16
2022-09-27T18:16
специальная военная операция на украине
общество
россия
нижний новгород
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман стал добровольно мобилизованным, сообщили РИА Новости в городской администрации."Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на Сергея Егорова", - сказали агентству в администрации города.Штокману 47 лет, он воспитывает трех детей. В 1997 году закончил факультет вычислительной математики и кибернетики Нижегородского университета, в 2019 году – Высшую школу государственного управления при РАНХиГС. Трудовую деятельность начинал в качестве программиста и руководителя IT-проектов. В дальнейшем в разные годы занимал руководящие посты в коммерческих компаниях. В 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России". В августе 2020 года стал советником главы города Нижнего Новгорода. С 28 сентября 2020 года назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, с 14 декабря 2020 года – первым заместителем главы администрации города.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
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россия
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общество, россия, нижний новгород, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Нижний Новгород, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
18:16 27.09.2022
 
Заммэра Нижнего Новгорода объявил об уходе добровольцем

Первый заммэра Нижнего Новгорода Штокман ушел добровольцем на военную операцию

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман стал добровольно мобилизованным, сообщили РИА Новости в городской администрации.
"Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на Сергея Егорова", - сказали агентству в администрации города.
Штокману 47 лет, он воспитывает трех детей. В 1997 году закончил факультет вычислительной математики и кибернетики Нижегородского университета, в 2019 году – Высшую школу государственного управления при РАНХиГС. Трудовую деятельность начинал в качестве программиста и руководителя IT-проектов. В дальнейшем в разные годы занимал руководящие посты в коммерческих компаниях. В 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России". В августе 2020 года стал советником главы города Нижнего Новгорода. С 28 сентября 2020 года назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, с 14 декабря 2020 года – первым заместителем главы администрации города.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияНижний НовгородВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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