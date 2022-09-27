https://ria.ru/20220927/nizhniy-1819885835.html

Заммэра Нижнего Новгорода объявил об уходе добровольцем

Заммэра Нижнего Новгорода объявил об уходе добровольцем - РИА Новости, 27.09.2022

Заммэра Нижнего Новгорода объявил об уходе добровольцем

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман стал добровольно мобилизованным, сообщили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:16

2022-09-27T18:16

2022-09-27T18:16

специальная военная операция на украине

общество

россия

нижний новгород

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман стал добровольно мобилизованным, сообщили РИА Новости в городской администрации."Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на Сергея Егорова", - сказали агентству в администрации города.Штокману 47 лет, он воспитывает трех детей. В 1997 году закончил факультет вычислительной математики и кибернетики Нижегородского университета, в 2019 году – Высшую школу государственного управления при РАНХиГС. Трудовую деятельность начинал в качестве программиста и руководителя IT-проектов. В дальнейшем в разные годы занимал руководящие посты в коммерческих компаниях. В 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России". В августе 2020 года стал советником главы города Нижнего Новгорода. С 28 сентября 2020 года назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, с 14 декабря 2020 года – первым заместителем главы администрации города.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20220923/deputaty-1818918315.html

россия

нижний новгород

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, нижний новгород, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии