https://ria.ru/20220927/nikolaev-1819679020.html

В Николаеве местные активисты расклеили афиши "концерта Вагнера"

В Николаеве местные активисты расклеили афиши "концерта Вагнера" - РИА Новости, 27.09.2022

В Николаеве местные активисты расклеили афиши "концерта Вагнера"

Пророссийские активисты в Николаеве расклеивают по городу афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, а также ожидают проведения референдума о... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T04:56

2022-09-27T04:56

2022-09-27T06:38

россия

николаев (украина)

донбасс

служба безопасности украины

референдумы на освобожденных территориях

в мире

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СНИГИРЕВКА (Николаевская обл.), 27 сен — РИА Новости. Пророссийские активисты в Николаеве расклеивают по городу афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, а также ожидают проведения референдума о присоединении к России, подобного тому, что проходит в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, рассказал РИА Новости участник николаевского подполья.Он также передал в распоряжение агентства видеокадры, на которых видно, как молодые люди под музыку Вагнера крепят к столбам и деревьям афиши, на которых написано "Николаев. 10 октября, 05.00. Русский драматический театр. Concert of the Wagner Orchestra".Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Накануне бизнесмен Евгений Пригожин признал, что это он создал ее в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР."Если бы у нас проводился референдум в Николаеве, то я уверен, что большинство, больше половины жителей проголосовали бы еще в первый день за вступление в Россию… Мы этого ждали еще весной 2014 года, ждали еще с 7 апреля, когда нациков завозили с Ивано-Франковска, глава Николаевского ОВД Мериков со своим братом (Вадимом Мериковым. — Прим. ред.), который потом стал губернатором (Николаевской области в 2014-2016 годах), которые расстреливали наши палатки возле памятника Ольшанцам. Мы ждем этого и сейчас (референдума. — Прим. ред.) и мы дождемся", — сказал собеседник агентства, отметив, что Николаев всегда был русским городом."Я вас приглашаю на концерт, который пройдет 10 октября в 5 часов утра. Он посвящен вхождению Причерноморья в состав России. Билетов очень много. Афиши ищите по городу, пока черти СБУшные не посрывали", — заключил активист подполья Николаева.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220922/nikolaev-1818584658.html

https://ria.ru/20220921/bolnitsy-1818312383.html

россия

николаев (украина)

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россия, николаев (украина), донбасс, служба безопасности украины, референдумы на освобожденных территориях, в мире