Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве местные активисты расклеили афиши "концерта Вагнера" - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/nikolaev-1819679020.html
В Николаеве местные активисты расклеили афиши "концерта Вагнера"
В Николаеве местные активисты расклеили афиши "концерта Вагнера" - РИА Новости, 27.09.2022
В Николаеве местные активисты расклеили афиши "концерта Вагнера"
Пророссийские активисты в Николаеве расклеивают по городу афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, а также ожидают проведения референдума о... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T04:56
2022-09-27T06:38
россия
николаев (украина)
донбасс
служба безопасности украины
референдумы на освобожденных территориях
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818858428_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_16291c4d9035bf26939f9af84ce20198.jpg
СНИГИРЕВКА (Николаевская обл.), 27 сен — РИА Новости. Пророссийские активисты в Николаеве расклеивают по городу афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, а также ожидают проведения референдума о присоединении к России, подобного тому, что проходит в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, рассказал РИА Новости участник николаевского подполья.Он также передал в распоряжение агентства видеокадры, на которых видно, как молодые люди под музыку Вагнера крепят к столбам и деревьям афиши, на которых написано "Николаев. 10 октября, 05.00. Русский драматический театр. Concert of the Wagner Orchestra".Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Накануне бизнесмен Евгений Пригожин признал, что это он создал ее в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР."Если бы у нас проводился референдум в Николаеве, то я уверен, что большинство, больше половины жителей проголосовали бы еще в первый день за вступление в Россию… Мы этого ждали еще весной 2014 года, ждали еще с 7 апреля, когда нациков завозили с Ивано-Франковска, глава Николаевского ОВД Мериков со своим братом (Вадимом Мериковым. — Прим. ред.), который потом стал губернатором (Николаевской области в 2014-2016 годах), которые расстреливали наши палатки возле памятника Ольшанцам. Мы ждем этого и сейчас (референдума. — Прим. ред.) и мы дождемся", — сказал собеседник агентства, отметив, что Николаев всегда был русским городом."Я вас приглашаю на концерт, который пройдет 10 октября в 5 часов утра. Он посвящен вхождению Причерноморья в состав России. Билетов очень много. Афиши ищите по городу, пока черти СБУшные не посрывали", — заключил активист подполья Николаева.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220922/nikolaev-1818584658.html
https://ria.ru/20220921/bolnitsy-1818312383.html
россия
николаев (украина)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818858428_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bebdc4caf12a36475a8506ed005ee47b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николаев (украина), донбасс, служба безопасности украины, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Россия, Николаев (Украина), Донбасс, Служба безопасности Украины, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
04:56 27.09.2022 (обновлено: 06:38 27.09.2022)
 
В Николаеве местные активисты расклеили афиши "концерта Вагнера"

В Николаеве местные активисты рассказали об ожидании референдума о присоединении к России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУказатель к избирательному участку
Указатель к избирательному участку - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Указатель к избирательному участку. Архивное фото
Читать ria.ru в
СНИГИРЕВКА (Николаевская обл.), 27 сен — РИА Новости. Пророссийские активисты в Николаеве расклеивают по городу афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, а также ожидают проведения референдума о присоединении к России, подобного тому, что проходит в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, рассказал РИА Новости участник николаевского подполья.
Он также передал в распоряжение агентства видеокадры, на которых видно, как молодые люди под музыку Вагнера крепят к столбам и деревьям афиши, на которых написано "Николаев. 10 октября, 05.00. Русский драматический театр. Concert of the Wagner Orchestra".
Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Накануне бизнесмен Евгений Пригожин признал, что это он создал ее в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
Люди несут воду на одной из улиц Николаева - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 06:05Специальная военная операция на Украине
Подпольщик заявил о нехватке продовольствия в Николаеве
"Если бы у нас проводился референдум в Николаеве, то я уверен, что большинство, больше половины жителей проголосовали бы еще в первый день за вступление в Россию… Мы этого ждали еще весной 2014 года, ждали еще с 7 апреля, когда нациков завозили с Ивано-Франковска, глава Николаевского ОВД Мериков со своим братом (Вадимом Мериковым. — Прим. ред.), который потом стал губернатором (Николаевской области в 2014-2016 годах), которые расстреливали наши палатки возле памятника Ольшанцам. Мы ждем этого и сейчас (референдума. — Прим. ред.) и мы дождемся", — сказал собеседник агентства, отметив, что Николаев всегда был русским городом.
"Я вас приглашаю на концерт, который пройдет 10 октября в 5 часов утра. Он посвящен вхождению Причерноморья в состав России. Билетов очень много. Афиши ищите по городу, пока черти СБУшные не посрывали", — заключил активист подполья Николаева.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
Активист подполья: Больницы Николаева заполнены ранеными украинскими военными - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 05:32Специальная военная операция на Украине
Подпольщик: николаевские больницы заполнены ранеными украинскими военными
 
РоссияНиколаев (Украина)ДонбассСлужба безопасности УкраиныРеферендумы на освобожденных территорияхВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала