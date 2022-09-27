04:56 27.09.2022 (обновлено: 06:38 27.09.2022)
В Николаеве местные активисты расклеили афиши "концерта Вагнера"
В Николаеве местные активисты рассказали об ожидании референдума о присоединении к России
Указатель к избирательному участку. Архивное фото
СНИГИРЕВКА (Николаевская обл.), 27 сен — РИА Новости. Пророссийские активисты в Николаеве расклеивают по городу афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, а также ожидают проведения референдума о присоединении к России, подобного тому, что проходит в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, рассказал РИА Новости участник николаевского подполья.
Он также передал в распоряжение агентства видеокадры, на которых видно, как молодые люди под музыку Вагнера крепят к столбам и деревьям афиши, на которых написано "Николаев. 10 октября, 05.00. Русский драматический театр. Concert of the Wagner Orchestra".
Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Накануне бизнесмен Евгений Пригожин признал, что это он создал ее в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
"Если бы у нас проводился референдум в Николаеве, то я уверен, что большинство, больше половины жителей проголосовали бы еще в первый день за вступление в Россию… Мы этого ждали еще весной 2014 года, ждали еще с 7 апреля, когда нациков завозили с Ивано-Франковска, глава Николаевского ОВД Мериков со своим братом (Вадимом Мериковым. — Прим. ред.), который потом стал губернатором (Николаевской области в 2014-2016 годах), которые расстреливали наши палатки возле памятника Ольшанцам. Мы ждем этого и сейчас (референдума. — Прим. ред.) и мы дождемся", — сказал собеседник агентства, отметив, что Николаев всегда был русским городом.
"Я вас приглашаю на концерт, который пройдет 10 октября в 5 часов утра. Он посвящен вхождению Причерноморья в состав России. Билетов очень много. Афиши ищите по городу, пока черти СБУшные не посрывали", — заключил активист подполья Николаева.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.