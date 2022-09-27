https://ria.ru/20220927/nezavisimost-1819770531.html
Херсонская область не будет объявлять о независимости
Херсонская область не будет объявлять о независимости - РИА Новости, 27.09.2022
Херсонская область не будет объявлять о независимости
Специального объявления о создании независимого государства после референдума в Херсонской области не будет, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:38
2022-09-27T13:38
2022-09-27T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
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ХЕРСОН, 27 сен — РИА Новости. Специального объявления о создании независимого государства после референдума в Херсонской области не будет, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно.С инициативой немедленно провести референдумы о будущем регионов к властям обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.Подчеркивается, что такое решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/kherson-1819767055.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область
13:38 27.09.2022 (обновлено: 17:27 27.09.2022)
Херсонская область не будет объявлять о независимости
Глава ВГА Сальдо: Херсонская область не будет объявлять о независимости