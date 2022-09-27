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Херсонская область не будет объявлять о независимости - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/nezavisimost-1819770531.html
Херсонская область не будет объявлять о независимости
Херсонская область не будет объявлять о независимости - РИА Новости, 27.09.2022
Херсонская область не будет объявлять о независимости
Специального объявления о создании независимого государства после референдума в Херсонской области не будет, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:38
2022-09-27T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
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ХЕРСОН, 27 сен — РИА Новости. Специального объявления о создании независимого государства после референдума в Херсонской области не будет, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно.С инициативой немедленно провести референдумы о будущем регионов к властям обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.Подчеркивается, что такое решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/kherson-1819767055.html
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в мире, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область
13:38 27.09.2022 (обновлено: 17:27 27.09.2022)
 
Херсонская область не будет объявлять о независимости

Глава ВГА Сальдо: Херсонская область не будет объявлять о независимости

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 27 сен — РИА Новости. Специального объявления о создании независимого государства после референдума в Херсонской области не будет, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо.

"Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет", — сказал он.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно.
С инициативой немедленно провести референдумы о будущем регионов к властям обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.
Подчеркивается, что такое решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:33Специальная военная операция на Украине
Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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