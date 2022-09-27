https://ria.ru/20220927/nezavisimost-1819770531.html

Херсонская область не будет объявлять о независимости

Херсонская область не будет объявлять о независимости - РИА Новости, 27.09.2022

Херсонская область не будет объявлять о независимости

Специального объявления о создании независимого государства после референдума в Херсонской области не будет, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:38

2022-09-27T13:38

2022-09-27T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсонская область

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ХЕРСОН, 27 сен — РИА Новости. Специального объявления о создании независимого государства после референдума в Херсонской области не будет, заявил глава местной администрации Владимир Сальдо.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно.С инициативой немедленно провести референдумы о будущем регионов к властям обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.Подчеркивается, что такое решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/kherson-1819767055.html

херсонская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир сальдо, херсонская область