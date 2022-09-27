https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html
НАСА позитивно оценило взаимодействие с "Роскосмосом"
НАСА позитивно оценило взаимодействие с "Роскосмосом" - РИА Новости, 27.09.2022
НАСА позитивно оценило взаимодействие с "Роскосмосом"
НАСА позитивно оценивают сотрудничество с новым руководством "Роскосмоса", рассчитывают на его продолжение в этом ключе, заявил руководитель программы МКС в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T01:44
2022-09-27T01:44
2022-09-27T01:44
россия
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
в мире
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a6b9a8bdda0397c21e157b29663bc136.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. НАСА позитивно оценивают сотрудничество с новым руководством "Роскосмоса", рассчитывают на его продолжение в этом ключе, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Моналбано."Как и ожидалось, в ходе последнего пилотируемого запуска у нас была возможность встретиться с (главой "Роскосмоса" Юрием - ред.) Борисовым, и он дал ясно понять, что "Роскосмос" будет выполнять все международные обязательства и что он будет продолжать поддерживать программу совместных полетов", - сказал Монталбано на брифинге.По его словам, "в ходе последнего запуска мы видели прекрасную поддержку "Роскосмоса", и мы рассчитываем, что это продолжится".Замруководителя НАСА Кэти Лейдерс отметила в свою очередь, что сотрудничество НАСА с Россией продолжает быть "очень профессиональным", несмотря на геополитические сложности. По ее оценке, между сторонами "сохраняются вопросы, которые предстоит решить, но на рабочем уровне мы ценим постоянство и отношения, которые сохраняется даже на фоне геополитических проблем"."Мы продолжаем ценить очень профессиональные отношения с русскими коллегами... на нас лежит огромная ответственность перед другой страной, когда ты обещаешь безопасно доставить (на орбиту) члена экипажа", - сказала представитель НАСА, комментируя по просьбе журналистов отношения с "Роскосмосом" после смены его руководителя.Российский космический корабль "Союз МС-22" доставил 21 сентября на МКС экипаж из трех человек, в том числе американца Фрэнка Рубио. Это стало первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. В 2023 и 2024 годах должны состояться еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами.
https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817478687.html
https://ria.ru/20220915/roskosmos-1817117172.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_773546569059d3902f71f1ca9a93452f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), в мире, наука
Россия, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), В мире, Наука
НАСА позитивно оценило взаимодействие с "Роскосмосом"
В НАСА позитивно оценивают сотрудничество с "Роскосмосом" и рассчитывают на продолжение
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. НАСА позитивно оценивают сотрудничество с новым руководством "Роскосмоса", рассчитывают на его продолжение в этом ключе, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Моналбано.
"Как и ожидалось, в ходе последнего пилотируемого запуска у нас была возможность встретиться с (главой "Роскосмоса" Юрием - ред.) Борисовым, и он дал ясно понять, что "Роскосмос" будет выполнять все международные обязательства и что он будет продолжать поддерживать программу совместных полетов", - сказал Монталбано на брифинге.
По его словам, "в ходе последнего запуска мы видели прекрасную поддержку "Роскосмоса", и мы рассчитываем, что это продолжится".
Замруководителя НАСА Кэти Лейдерс отметила в свою очередь, что сотрудничество НАСА с Россией
продолжает быть "очень профессиональным", несмотря на геополитические сложности. По ее оценке, между сторонами "сохраняются вопросы, которые предстоит решить, но на рабочем уровне мы ценим постоянство и отношения, которые сохраняется даже на фоне геополитических проблем".
"Мы продолжаем ценить очень профессиональные отношения с русскими коллегами... на нас лежит огромная ответственность перед другой страной, когда ты обещаешь безопасно доставить (на орбиту) члена экипажа", - сказала представитель НАСА, комментируя по просьбе журналистов отношения с "Роскосмосом" после смены его руководителя.
Российский космический корабль "Союз МС-22" доставил 21 сентября на МКС экипаж из трех человек, в том числе американца Фрэнка Рубио. Это стало первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon
с россиянкой Анной Кикиной
в экипаже. В 2023 и 2024 годах должны состояться еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами.