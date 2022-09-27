https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html

НАСА позитивно оценило взаимодействие с "Роскосмосом"

НАСА позитивно оценило взаимодействие с "Роскосмосом" - РИА Новости, 27.09.2022

НАСА позитивно оценило взаимодействие с "Роскосмосом"

НАСА позитивно оценивают сотрудничество с новым руководством "Роскосмоса", рассчитывают на его продолжение в этом ключе, заявил руководитель программы МКС в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T01:44

2022-09-27T01:44

2022-09-27T01:44

россия

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

в мире

наука

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. НАСА позитивно оценивают сотрудничество с новым руководством "Роскосмоса", рассчитывают на его продолжение в этом ключе, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Моналбано."Как и ожидалось, в ходе последнего пилотируемого запуска у нас была возможность встретиться с (главой "Роскосмоса" Юрием - ред.) Борисовым, и он дал ясно понять, что "Роскосмос" будет выполнять все международные обязательства и что он будет продолжать поддерживать программу совместных полетов", - сказал Монталбано на брифинге.По его словам, "в ходе последнего запуска мы видели прекрасную поддержку "Роскосмоса", и мы рассчитываем, что это продолжится".Замруководителя НАСА Кэти Лейдерс отметила в свою очередь, что сотрудничество НАСА с Россией продолжает быть "очень профессиональным", несмотря на геополитические сложности. По ее оценке, между сторонами "сохраняются вопросы, которые предстоит решить, но на рабочем уровне мы ценим постоянство и отношения, которые сохраняется даже на фоне геополитических проблем"."Мы продолжаем ценить очень профессиональные отношения с русскими коллегами... на нас лежит огромная ответственность перед другой страной, когда ты обещаешь безопасно доставить (на орбиту) члена экипажа", - сказала представитель НАСА, комментируя по просьбе журналистов отношения с "Роскосмосом" после смены его руководителя.Российский космический корабль "Союз МС-22" доставил 21 сентября на МКС экипаж из трех человек, в том числе американца Фрэнка Рубио. Это стало первым стартом в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. 3 октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной в экипаже. В 2023 и 2024 годах должны состояться еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами.

https://ria.ru/20220917/sanktsii-1817478687.html

https://ria.ru/20220915/roskosmos-1817117172.html

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россия, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), в мире, наука