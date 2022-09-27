https://ria.ru/20220927/naemniki-1819758972.html
ВКС России уничтожили более 50 наемников в Запорожье
ВКС России уничтожили более 50 наемников в Запорожье - РИА Новости, 27.09.2022
ВКС России уничтожили более 50 наемников в Запорожье
Российская авиация уничтожила в Запорожье до 100 спецназовцев "Гепарда" и свыше 50 наемников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:06
2022-09-27T13:06
2022-09-27T13:09
специальная военная операция на украине
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запорожье
украина
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Запорожье до 100 спецназовцев "Гепарда" и свыше 50 наемников, сообщили в Минобороны РФ."В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до 100 боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наёмников", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожье, украина, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Украина, Войска воздушно-космической обороны
13:06 27.09.2022 (обновлено: 13:09 27.09.2022)
ВКС России уничтожили более 50 наемников в Запорожье
Минобороны: ВКС России уничтожили более 50 иностранных наемников в Запорожье