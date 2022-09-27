Наблюдатели из Италии: референдумы в Подмосковье проводятся прозрачно
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГолосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Наблюдатели из Италии, посетившие во вторник избирательный участок в подмосковном Одинцове, отметили прозрачность проведения в области референдумов по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба облправительства.
"Все, что мы видим, отличается абсолютной прозрачностью, демократическим духом, устойчивостью, как мы это называем, и соответствует всем тем критериями, которые характерны для выборов. Мы, международные наблюдатели, присутствующие на референдумах, сделаем все от нас зависящее, чтобы поделиться истинным положением дел в вашей стране и рассказать всему миру о том, что на самом деле происходит, как на Донбассе, так и в России", - приводятся в сообщении слова журналиста, блогера, международного консультанта в сфере сельского хозяйства и туризма Джованни Корлеоне.
Итальянские наблюдатели проинспектировали, как проходят референдумы не только в Подмосковье, но также на Донбассе и в Москве. Везде, по их словам, созданы очень хорошие условия для проведения голосования.
"Организаторы сделали все возможное, чтобы позволить людям свободно изъявить свою волю. Мы можем свидетельствовать это, как на основании собственного опыта, так и впечатлений наших коллег. Люди, участвующие в этом референдуме, приходят абсолютно свободно, не по принуждению. Мы не сомневаемся, что результаты референдума, которые станут известны в ближайшее время, будут прямым отражением высказанной воли жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - отметил бывший депутат городского совета Терни, журналист и блогер Джанлука Прокаччини.