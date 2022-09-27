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Наблюдатели из Италии: референдумы в Подмосковье проводятся прозрачно - РИА Новости, 27.09.2022
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Новости Подмосковья
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Наблюдатели из Италии: референдумы в Подмосковье проводятся прозрачно
Наблюдатели из Италии: референдумы в Подмосковье проводятся прозрачно - РИА Новости, 27.09.2022
Наблюдатели из Италии: референдумы в Подмосковье проводятся прозрачно
Наблюдатели из Италии, посетившие во вторник избирательный участок в подмосковном Одинцове, отметили прозрачность проведения в области референдумов по вопросу... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:59
2022-09-27T17:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
италия
донбасс
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Наблюдатели из Италии, посетившие во вторник избирательный участок в подмосковном Одинцове, отметили прозрачность проведения в области референдумов по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба облправительства.Итальянские наблюдатели проинспектировали, как проходят референдумы не только в Подмосковье, но также на Донбассе и в Москве. Везде, по их словам, созданы очень хорошие условия для проведения голосования.
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московская область (подмосковье), италия, донбасс, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Италия, Донбасс, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
17:59 27.09.2022
 

Наблюдатели из Италии: референдумы в Подмосковье проводятся прозрачно

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГолосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Наблюдатели из Италии, посетившие во вторник избирательный участок в подмосковном Одинцове, отметили прозрачность проведения в области референдумов по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба облправительства.
"Все, что мы видим, отличается абсолютной прозрачностью, демократическим духом, устойчивостью, как мы это называем, и соответствует всем тем критериями, которые характерны для выборов. Мы, международные наблюдатели, присутствующие на референдумах, сделаем все от нас зависящее, чтобы поделиться истинным положением дел в вашей стране и рассказать всему миру о том, что на самом деле происходит, как на Донбассе, так и в России", - приводятся в сообщении слова журналиста, блогера, международного консультанта в сфере сельского хозяйства и туризма Джованни Корлеоне.
Итальянские наблюдатели проинспектировали, как проходят референдумы не только в Подмосковье, но также на Донбассе и в Москве. Везде, по их словам, созданы очень хорошие условия для проведения голосования.
"Организаторы сделали все возможное, чтобы позволить людям свободно изъявить свою волю. Мы можем свидетельствовать это, как на основании собственного опыта, так и впечатлений наших коллег. Люди, участвующие в этом референдуме, приходят абсолютно свободно, не по принуждению. Мы не сомневаемся, что результаты референдума, которые станут известны в ближайшее время, будут прямым отражением высказанной воли жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - отметил бывший депутат городского совета Терни, журналист и блогер Джанлука Прокаччини.
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
17:46В России
На участках в РФ обработали более 50% протоколов Запорожья и Херсонщины
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИталияДонбассРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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