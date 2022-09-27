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Наблюдатели из Италии: референдумы в Подмосковье проводятся прозрачно

Наблюдатели из Италии: референдумы в Подмосковье проводятся прозрачно - РИА Новости, 27.09.2022

Наблюдатели из Италии: референдумы в Подмосковье проводятся прозрачно

Наблюдатели из Италии, посетившие во вторник избирательный участок в подмосковном Одинцове, отметили прозрачность проведения в области референдумов по вопросу... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:59

2022-09-27T17:59

2022-09-27T17:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Наблюдатели из Италии, посетившие во вторник избирательный участок в подмосковном Одинцове, отметили прозрачность проведения в области референдумов по вопросу вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба облправительства.Итальянские наблюдатели проинспектировали, как проходят референдумы не только в Подмосковье, но также на Донбассе и в Москве. Везде, по их словам, созданы очень хорошие условия для проведения голосования.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/protokoly-1819875052.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), италия, донбасс, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе