https://ria.ru/20220927/murmansk-1819892699.html

Мурманск закупил рекордные 50 новых автобусов и троллейбусов за 2022 год

Мурманск закупил рекордные 50 новых автобусов и троллейбусов за 2022 год - РИА Новости, 27.09.2022

Мурманск закупил рекордные 50 новых автобусов и троллейбусов за 2022 год

Рекордное количество автобусов и троллейбусов – в общей сложности 50 машин - закуплено для Мурманска в рамках программы по обновлению парка общественного... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:36

2022-09-27T18:36

2022-09-27T18:36

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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Рекордное количество автобусов и троллейбусов – в общей сложности 50 машин - закуплено для Мурманска в рамках программы по обновлению парка общественного транспорта, сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин на заседании правительства Мурманской области."В текущем году парк пополнился 50 машинами (7 троллейбусов, 43 автобуса). За восемь месяцев этого года перевезено свыше 23 миллионов пассажиров", - сказал Сердечкин. Он пояснил, что в 2021 году была начата реализация программы "Транспорт Севера" по обновлению подвижного состава транспортных предприятий на территории Мурманской области. В прошлом году АО "Электротранспорт" приобрело 11 троллейбусов и 23 автобуса. Один из троллейбусов - с автономным ходом.Сердечкин также отметил, что средний возраст троллейбусов составил 7,1 года, а автобусов – 7,4 года. До этого года средний возраст общественного транспорта в Мурманске составлял более девяти лет. Согласно индексу ВЭБ.РФ, по России средний возраст троллейбусов составил 12 лет, автобусов более 15 лет."Известно, что мурманский троллейбус - самый северный в мире. Теперь можно утверждать, что общественный транспорт в Мурманске - один из самых комфортных в нашей стране", - подчеркнул глава администрации и пообещал, что программа обновления продолжится.В Мурманске обновляется не только автопарк: в этом году планируется установить 20 "теплых" автопавильонов оснащенных инфракрасными обогревателями скамеек, встроенными светильниками и USB модулями для зарядки телефонов, видеокамерами, табло прибытия транспорта.

https://ria.ru/20220908/belorussiya-1815413043.html

https://ria.ru/20211221/avtobus-1764793683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, мурманск, мурманская область, россия