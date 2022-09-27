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Мурманск закупил рекордные 50 новых автобусов и троллейбусов за 2022 год - РИА Новости, 27.09.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220927/murmansk-1819892699.html
Мурманск закупил рекордные 50 новых автобусов и троллейбусов за 2022 год
Мурманск закупил рекордные 50 новых автобусов и троллейбусов за 2022 год - РИА Новости, 27.09.2022
Мурманск закупил рекордные 50 новых автобусов и троллейбусов за 2022 год
Рекордное количество автобусов и троллейбусов – в общей сложности 50 машин - закуплено для Мурманска в рамках программы по обновлению парка общественного... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:36
2022-09-27T18:36
мурманская область
общество
мурманск
мурманская область
россия
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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Рекордное количество автобусов и троллейбусов – в общей сложности 50 машин - закуплено для Мурманска в рамках программы по обновлению парка общественного транспорта, сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин на заседании правительства Мурманской области."В текущем году парк пополнился 50 машинами (7 троллейбусов, 43 автобуса). За восемь месяцев этого года перевезено свыше 23 миллионов пассажиров", - сказал Сердечкин. Он пояснил, что в 2021 году была начата реализация программы "Транспорт Севера" по обновлению подвижного состава транспортных предприятий на территории Мурманской области. В прошлом году АО "Электротранспорт" приобрело 11 троллейбусов и 23 автобуса. Один из троллейбусов - с автономным ходом.Сердечкин также отметил, что средний возраст троллейбусов составил 7,1 года, а автобусов – 7,4 года. До этого года средний возраст общественного транспорта в Мурманске составлял более девяти лет. Согласно индексу ВЭБ.РФ, по России средний возраст троллейбусов составил 12 лет, автобусов более 15 лет."Известно, что мурманский троллейбус - самый северный в мире. Теперь можно утверждать, что общественный транспорт в Мурманске - один из самых комфортных в нашей стране", - подчеркнул глава администрации и пообещал, что программа обновления продолжится.В Мурманске обновляется не только автопарк: в этом году планируется установить 20 "теплых" автопавильонов оснащенных инфракрасными обогревателями скамеек, встроенными светильниками и USB модулями для зарядки телефонов, видеокамерами, табло прибытия транспорта.
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общество, мурманск, мурманская область, россия
Мурманская область, Общество, Мурманск, Мурманская область, Россия
18:36 27.09.2022
 
Мурманск закупил рекордные 50 новых автобусов и троллейбусов за 2022 год

Мурманск обновил транспортный парк на рекордные 50 автобусов и троллейбусов за 2022 год

© РИА Новости / Евгений БиятовВид на Мурманск с сопки Зеленый мыс
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Рекордное количество автобусов и троллейбусов – в общей сложности 50 машин - закуплено для Мурманска в рамках программы по обновлению парка общественного транспорта, сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин на заседании правительства Мурманской области.
"В текущем году парк пополнился 50 машинами (7 троллейбусов, 43 автобуса). За восемь месяцев этого года перевезено свыше 23 миллионов пассажиров", - сказал Сердечкин. Он пояснил, что в 2021 году была начата реализация программы "Транспорт Севера" по обновлению подвижного состава транспортных предприятий на территории Мурманской области. В прошлом году АО "Электротранспорт" приобрело 11 троллейбусов и 23 автобуса. Один из троллейбусов - с автономным ходом.
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Сердечкин также отметил, что средний возраст троллейбусов составил 7,1 года, а автобусов – 7,4 года. До этого года средний возраст общественного транспорта в Мурманске составлял более девяти лет. Согласно индексу ВЭБ.РФ, по России средний возраст троллейбусов составил 12 лет, автобусов более 15 лет.
"Известно, что мурманский троллейбус - самый северный в мире. Теперь можно утверждать, что общественный транспорт в Мурманске - один из самых комфортных в нашей стране", - подчеркнул глава администрации и пообещал, что программа обновления продолжится.
В Мурманске обновляется не только автопарк: в этом году планируется установить 20 "теплых" автопавильонов оснащенных инфракрасными обогревателями скамеек, встроенными светильниками и USB модулями для зарядки телефонов, видеокамерами, табло прибытия транспорта.
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