https://ria.ru/20220927/moskva-1819682871.html
В Москве отремонтировали два крупных коммуникационных коллектора
В Москве отремонтировали два крупных коммуникационных коллектора - РИА Новости, 27.09.2022
В Москве отремонтировали два крупных коммуникационных коллектора
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт крупных коммуникационных коллекторов "Проспект Вернадского" и "Осенний", расположенных на юго-западе РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T07:16
2022-09-27T07:16
2022-09-27T07:16
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт крупных коммуникационных коллекторов "Проспект Вернадского" и "Осенний", расположенных на юго-западе и западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы, силовые кабели и кабели связи. В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений, работы завершены на пяти объектах, в том числе в конце сентября в коллекторах "Проспект Вернадского" и "Осенний", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что все мероприятия проводились без отключения проложенных в коллекторах коммуникаций."В рамках проекта обновили дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, восстановили разрушенный слой бетона, выполнили антикоррозийную защиту арматуры, заменили металлические опорные стойки и полки, на которых размещаются коммуникации. Проведенные комплексные работы позволят существенно продлить срок эксплуатации несущих конструкций объектов", - отметил заммэра.В комплексе городского хозяйства сообщили, что во время проведения капремонта применялись передовые технологии, например, в коллекторе "Осенний" при обработке металлоконструкций использовали метод термодиффузионного цинкования. Он позволяет обеспечить эффективную защиту от коррозии и старения.Бирюков напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.
https://realty.ria.ru/20220926/poliklinika-1819519166.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия
В Москве отремонтировали два крупных коммуникационных коллектора
В Москве городские службы отремонтировали два крупных коммуникационных коллектора
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт крупных коммуникационных коллекторов "Проспект Вернадского" и "Осенний", расположенных на юго-западе и западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы, силовые кабели и кабели связи. В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений, работы завершены на пяти объектах, в том числе в конце сентября в коллекторах "Проспект Вернадского" и "Осенний", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что все мероприятия проводились без отключения проложенных в коллекторах коммуникаций.
"В рамках проекта обновили дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, восстановили разрушенный слой бетона, выполнили антикоррозийную защиту арматуры, заменили металлические опорные стойки и полки, на которых размещаются коммуникации. Проведенные комплексные работы позволят существенно продлить срок эксплуатации несущих конструкций объектов", - отметил заммэра.
В комплексе городского хозяйства сообщили, что во время проведения капремонта применялись передовые технологии, например, в коллекторе "Осенний" при обработке металлоконструкций использовали метод термодиффузионного цинкования. Он позволяет обеспечить эффективную защиту от коррозии и старения.
Бирюков напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.