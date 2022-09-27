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Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры - РИА Новости, 27.09.2022
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Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры
Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры - РИА Новости, 27.09.2022
Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры
Первая группа призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса отправилась в учебные центры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:38
2022-09-27T15:39
общество
украина
сергей цивилев
российский союз ветеранов афганистана
частичная мобилизация в россии
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 27 сен – РИА Новости. Первая группа призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса отправилась в учебные центры, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.Построение прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам, расположенного рядом с президентским кадетским училищем."Все, кто будут уходить на фронт, они будут уходить отсюда. Благодаря вам это место становится святым. Пройдет много-много лет… сюда будут приходить внуки, правнуки и праправнуки и вспоминать, и гордиться: отсюда уходили наши отцы и деды. Они сюда вернулись с победой и с победой будем встречать здесь. Здесь три тысячи имен героев и оставленные места – под будущих героев. И я уверен, что многие из вас впишут золотыми буквами в славную историю русского воинства ваши имена... У нас в Кузбассе 150 национальностей, и мы все живем… дружно, и мы все русские. К сожалению, нацизм не был добит и он воспрял опять и, к сожалению, на Украине и как и тогда, во время Великой Отечественной войны, Родина призвала своих солдат на борьбу с нацизмом", – сказал глава региона, выступая с напутственным словом.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, для отправляющихся в учебные центры провели краткую экскурсию по мемориалу. С напутственными словами также выступили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир Бикчантаев, председатель Кузбасской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Кошелев и юнармеец Всеволод Парменов.Знаменная группа Президентского кадетского училища пронесла знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в Кузбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны.Накануне власти Кузбасса объявили, что для всех мобилизованных из региона будет организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки. Также предусмотрены меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей Кузбасса.Отмечается, что в регионе продолжается частичная мобилизация. В военкоматы региона приходят кузбассовцы не только получившие повестки, но и добровольцы.
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общество, украина, сергей цивилев, российский союз ветеранов афганистана, частичная мобилизация в россии, кемеровская область
Общество, Украина, Сергей Цивилев, Российский союз ветеранов Афганистана, Частичная мобилизация в России, Кемеровская область
13:38 27.09.2022 (обновлено: 15:39 27.09.2022)
 
Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры

Первая группа мобилизованных из Кузбасса отправилась в учебные центры

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПостроение мобилизованных жителей Кузбасса у мемориального комплекса Героям-сибирякам в Кемерове
Построение мобилизованных жителей Кузбасса у мемориального комплекса Героям-сибирякам в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 27 сен – РИА Новости. Первая группа призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса отправилась в учебные центры, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Построение прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам, расположенного рядом с президентским кадетским училищем.
"Все, кто будут уходить на фронт, они будут уходить отсюда. Благодаря вам это место становится святым. Пройдет много-много лет… сюда будут приходить внуки, правнуки и праправнуки и вспоминать, и гордиться: отсюда уходили наши отцы и деды. Они сюда вернулись с победой и с победой будем встречать здесь. Здесь три тысячи имен героев и оставленные места – под будущих героев. И я уверен, что многие из вас впишут золотыми буквами в славную историю русского воинства ваши имена... У нас в Кузбассе 150 национальностей, и мы все живем… дружно, и мы все русские. К сожалению, нацизм не был добит и он воспрял опять и, к сожалению, на Украине и как и тогда, во время Великой Отечественной войны, Родина призвала своих солдат на борьбу с нацизмом", – сказал глава региона, выступая с напутственным словом.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, для отправляющихся в учебные центры провели краткую экскурсию по мемориалу. С напутственными словами также выступили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир Бикчантаев, председатель Кузбасской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Кошелев и юнармеец Всеволод Парменов.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время построения мобилизованных жителей у мемориального комплекса Героям-сибирякам в Кемерове
Построение мобилизованных жителей Кузбасса у мемориального комплекса Героям-сибирякам в Кемерове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время построения мобилизованных жителей у мемориального комплекса Героям-сибирякам в Кемерове
Знаменная группа Президентского кадетского училища пронесла знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в Кузбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны.
Накануне власти Кузбасса объявили, что для всех мобилизованных из региона будет организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки. Также предусмотрены меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей Кузбасса.
Отмечается, что в регионе продолжается частичная мобилизация. В военкоматы региона приходят кузбассовцы не только получившие повестки, но и добровольцы.
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ОбществоУкраинаСергей ЦивилевРоссийский союз ветеранов АфганистанаЧастичная мобилизация в РоссииКемеровская область
 
 
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