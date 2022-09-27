https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819721490.html
Рязанский губернатор пообещал оказать поддержку семьям мобилизованных
Рязанский губернатор пообещал оказать поддержку семьям мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
Рязанский губернатор пообещал оказать поддержку семьям мобилизованных
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям мобилизованных граждан регион окажет поддержку, такую задачу он поставил главам администраций... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:01
2022-09-27T11:01
2022-09-27T11:01
рязанская область
рязанская область
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павел малков
сельцо
частичная мобилизация в россии
россия
украина
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РЯЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям мобилизованных граждан регион окажет поддержку, такую задачу он поставил главам администраций муниципалитетов.Ранее Малков проинформировал, что посетил учебный центр в Сельцах, пообщался с призванными в рамках частичной мобилизации, поручил региональному министерству здравоохранения помочь с организацией медицинского осмотра."Формируемые полки регион берет под свое шефство. Семьям мобилизованных окажем поддержку – такую задачу уже поставил главам администраций муниципалитетов. Также будет усилена работа социальных служб в этом направлении", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он отметил, что в случае возникновения ошибки при направлении повесток "каждую спорную ситуацию в военном комиссариате рассмотрят индивидуально".
https://ria.ru/20220901/poezd-1813852323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Рязанский губернатор пообещал оказать поддержку семьям мобилизованных
Губернатор Рязанской области Малков пообещал оказать поддержку семьям мобилизованных