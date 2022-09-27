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Тюменский губернатор заявил об отсутствии нареканий у мобилизованных
Тюменский губернатор заявил об отсутствии нареканий у мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Тюменский губернатор заявил об отсутствии нареканий у мобилизованных
Губернатор Тюменской области Александр Моор навестил в пункте сбора жителей региона, призванных по указу президента РФ о частичной мобилизации, и отметил, что у РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T19:45
2022-09-27T19:45
2022-09-28T11:02
общество
александр моор
россия
частичная мобилизация в россии
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор навестил в пункте сбора жителей региона, призванных по указу президента РФ о частичной мобилизации, и отметил, что у земляков боевой настрой, нареканий по размещению и питанию нет."Пообщался с мобилизованными земляками в пункте встречи пополнения в воинскую часть-формирователь. Нареканий по размещению, по питанию у мужиков нет. Всем выдали карточки для получения зарплаты, сейчас решается вопрос по качеству сигнала сотовой связи. … Настроение у земляков хорошее, боевое. Попросили усилить их дополнительной экипировкой. Этот вопрос обязательно отработаем", - сообщил в своем Telegram-канале Моор.Губернатор отметил, что впереди у мобилизованных боевое слаживание. Предстоит обновить навыки стрельбы, пройдут занятия по тактике боя.В беседе с мобилизованными губернатор пообещал, что после отправки регион будет поддерживать связь с их командирами и продолжит обеспечивать служащих всем необходимым.
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общество, александр моор, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Моор, Россия, Частичная мобилизация в России, Тюменская область
19:45 27.09.2022 (обновлено: 11:02 28.09.2022)
Тюменский губернатор заявил об отсутствии нареканий у мобилизованных
Тюменский губернатор Моор: у мобилизованных нет нареканий по размещению и питанию