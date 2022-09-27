Рейтинг@Mail.ru
Тюменский губернатор заявил об отсутствии нареканий у мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819910702.html
Тюменский губернатор заявил об отсутствии нареканий у мобилизованных
Тюменский губернатор заявил об отсутствии нареканий у мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Тюменский губернатор заявил об отсутствии нареканий у мобилизованных
Губернатор Тюменской области Александр Моор навестил в пункте сбора жителей региона, призванных по указу президента РФ о частичной мобилизации, и отметил, что у РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T19:45
2022-09-28T11:02
общество
александр моор
россия
частичная мобилизация в россии
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819479455_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_24b14ed3bb4055d4c82129d7b89b991c.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор навестил в пункте сбора жителей региона, призванных по указу президента РФ о частичной мобилизации, и отметил, что у земляков боевой настрой, нареканий по размещению и питанию нет."Пообщался с мобилизованными земляками в пункте встречи пополнения в воинскую часть-формирователь. Нареканий по размещению, по питанию у мужиков нет. Всем выдали карточки для получения зарплаты, сейчас решается вопрос по качеству сигнала сотовой связи. … Настроение у земляков хорошее, боевое. Попросили усилить их дополнительной экипировкой. Этот вопрос обязательно отработаем", - сообщил в своем Telegram-канале Моор.Губернатор отметил, что впереди у мобилизованных боевое слаживание. Предстоит обновить навыки стрельбы, пройдут занятия по тактике боя.В беседе с мобилизованными губернатор пообещал, что после отправки регион будет поддерживать связь с их командирами и продолжит обеспечивать служащих всем необходимым.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819479455_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a1ea84262c7b19f0d668c11dcffd4cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр моор, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Моор, Россия, Частичная мобилизация в России, Тюменская область
19:45 27.09.2022 (обновлено: 11:02 28.09.2022)
 
Тюменский губернатор заявил об отсутствии нареканий у мобилизованных

Тюменский губернатор Моор: у мобилизованных нет нареканий по размещению и питанию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Частичная мобилизация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор навестил в пункте сбора жителей региона, призванных по указу президента РФ о частичной мобилизации, и отметил, что у земляков боевой настрой, нареканий по размещению и питанию нет.
"Пообщался с мобилизованными земляками в пункте встречи пополнения в воинскую часть-формирователь. Нареканий по размещению, по питанию у мужиков нет. Всем выдали карточки для получения зарплаты, сейчас решается вопрос по качеству сигнала сотовой связи. … Настроение у земляков хорошее, боевое. Попросили усилить их дополнительной экипировкой. Этот вопрос обязательно отработаем", - сообщил в своем Telegram-канале Моор.
Губернатор отметил, что впереди у мобилизованных боевое слаживание. Предстоит обновить навыки стрельбы, пройдут занятия по тактике боя.
В беседе с мобилизованными губернатор пообещал, что после отправки регион будет поддерживать связь с их командирами и продолжит обеспечивать служащих всем необходимым.
 
Тюменская областьОбществоАлександр МоорРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала