https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819893290.html

Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву

Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву - РИА Новости, 27.09.2022

Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву

Повестки на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии будут вручать не только жителям Северной Осетии, но и других регионов РФ, подлежащим призыву, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:38

2022-09-27T18:38

2022-09-27T18:40

специальная военная операция на украине

республика северная осетия - алания

общество

вооруженные силы рф

сергей меняйло

частичная мобилизация в россии

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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Повестки на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии будут вручать не только жителям Северной Осетии, но и других регионов РФ, подлежащим призыву, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее МВД региона сообщало, что на пункте пропуска "Верхний Ларс" развернут мобилизационный пункт. Власти Северной Осетии информировали РИА Новости, что повестки на КПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией вручают только жителям Северной Осетии."На въездах в республику и на КПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп – в соответствии со списками министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что до сегодняшнего дня военный комиссариат Северной Осетии располагал списком граждан, подлежащих частичной мобилизации и поставленных на воинский учёт в Северной Осетии."Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно указу президента РФ, что неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе – вплоть до уголовной ответственности. И еще хочу подчеркнуть: эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в указе президента страны", – подчеркнул Меняйло.

https://ria.ru/20220927/punkt-1819741699.html

https://ria.ru/20220927/gruziya-1819738492.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика северная осетия - алания, общество, вооруженные силы рф, сергей меняйло, частичная мобилизация в россии