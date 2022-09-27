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Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819893290.html
Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву
Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву - РИА Новости, 27.09.2022
Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву
Повестки на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии будут вручать не только жителям Северной Осетии, но и других регионов РФ, подлежащим призыву, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:38
2022-09-27T18:40
специальная военная операция на украине
республика северная осетия - алания
общество
вооруженные силы рф
сергей меняйло
частичная мобилизация в россии
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Повестки на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии будут вручать не только жителям Северной Осетии, но и других регионов РФ, подлежащим призыву, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее МВД региона сообщало, что на пункте пропуска "Верхний Ларс" развернут мобилизационный пункт. Власти Северной Осетии информировали РИА Новости, что повестки на КПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией вручают только жителям Северной Осетии."На въездах в республику и на КПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп – в соответствии со списками министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что до сегодняшнего дня военный комиссариат Северной Осетии располагал списком граждан, подлежащих частичной мобилизации и поставленных на воинский учёт в Северной Осетии."Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно указу президента РФ, что неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе – вплоть до уголовной ответственности. И еще хочу подчеркнуть: эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в указе президента страны", – подчеркнул Меняйло.
https://ria.ru/20220927/punkt-1819741699.html
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республика северная осетия - алания, общество, вооруженные силы рф, сергей меняйло, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Республика Северная Осетия - Алания, Общество, Вооруженные силы РФ, Сергей Меняйло, Частичная мобилизация в России
18:38 27.09.2022 (обновлено: 18:40 27.09.2022)
 
Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву

Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем россиянам, подлежащим призыву

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
Люди стоят в очереди у КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
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ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Повестки на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии будут вручать не только жителям Северной Осетии, но и других регионов РФ, подлежащим призыву, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее МВД региона сообщало, что на пункте пропуска "Верхний Ларс" развернут мобилизационный пункт. Власти Северной Осетии информировали РИА Новости, что повестки на КПП "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией вручают только жителям Северной Осетии.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 12:18Специальная военная операция на Украине
Меняйло объяснил, зачем на КПП "Верхний Ларс" появился пункт мобилизации
"На въездах в республику и на КПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп – в соответствии со списками министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до сегодняшнего дня военный комиссариат Северной Осетии располагал списком граждан, подлежащих частичной мобилизации и поставленных на воинский учёт в Северной Осетии.
"Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно указу президента РФ, что неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе – вплоть до уголовной ответственности. И еще хочу подчеркнуть: эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в указе президента страны", – подчеркнул Меняйло.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика Северная Осетия - АланияОбществоВооруженные силы РФСергей МеняйлоЧастичная мобилизация в России
 
 
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