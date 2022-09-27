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В Госдуме объяснили, почему нельзя раскрыть точный перечень требуемых ВУС

В Госдуме объяснили, почему нельзя раскрыть точный перечень требуемых ВУС - РИА Новости, 27.09.2022

В Госдуме объяснили, почему нельзя раскрыть точный перечень требуемых ВУС

Точный перечень военно-учетных специальностей (ВУС) и категорий граждан, подпадающих под критерии частичной мобилизации, является закрытой информацией, в связи... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:42

2022-09-27T17:42

2022-09-27T17:42

специальная военная операция на украине

общество

андрей картаполов

алексей куринный

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Точный перечень военно-учетных специальностей (ВУС) и категорий граждан, подпадающих под критерии частичной мобилизации, является закрытой информацией, в связи с чем публикация таких сведений невозможна, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Дело не в том, что надо опубликовать весь перечень, кого призывают. Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Наименования воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий - это все может раскрыть замысел мобилизации, что является, в общем-то, государственной тайной", - отметил политик в Госдуме во вторник после пленарного заседания.Вопрос об этом поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, полная информация о категориях граждан, подлежащих мобилизации, в том числе, публикация этих данных, позволит депутатам контролировать этот процесс и "наказывать нерадивых чиновников". "Мы, конечно, все хотим чего-то контролировать, но должны этим делом заниматься те, кому положено", - добавил Картаполов.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, андрей картаполов, алексей куринный, госдума рф, частичная мобилизация в россии