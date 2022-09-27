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В Госдуме объяснили, почему нельзя раскрыть точный перечень требуемых ВУС
В Госдуме объяснили, почему нельзя раскрыть точный перечень требуемых ВУС - РИА Новости, 27.09.2022
В Госдуме объяснили, почему нельзя раскрыть точный перечень требуемых ВУС
Точный перечень военно-учетных специальностей (ВУС) и категорий граждан, подпадающих под критерии частичной мобилизации, является закрытой информацией, в связи... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:42
2022-09-27T17:42
2022-09-27T17:42
специальная военная операция на украине
общество
андрей картаполов
алексей куринный
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Точный перечень военно-учетных специальностей (ВУС) и категорий граждан, подпадающих под критерии частичной мобилизации, является закрытой информацией, в связи с чем публикация таких сведений невозможна, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Дело не в том, что надо опубликовать весь перечень, кого призывают. Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Наименования воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий - это все может раскрыть замысел мобилизации, что является, в общем-то, государственной тайной", - отметил политик в Госдуме во вторник после пленарного заседания.Вопрос об этом поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, полная информация о категориях граждан, подлежащих мобилизации, в том числе, публикация этих данных, позволит депутатам контролировать этот процесс и "наказывать нерадивых чиновников". "Мы, конечно, все хотим чего-то контролировать, но должны этим делом заниматься те, кому положено", - добавил Картаполов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей картаполов, алексей куринный, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Картаполов, Алексей Куринный, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
В Госдуме объяснили, почему нельзя раскрыть точный перечень требуемых ВУС
Депутат Картаполов назвал точный список требуемых при частичной мобилизации ВУС гостайной
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Точный перечень военно-учетных специальностей (ВУС) и категорий граждан, подпадающих под критерии частичной мобилизации, является закрытой информацией, в связи с чем публикация таких сведений невозможна, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Дело не в том, что надо опубликовать весь перечень, кого призывают. Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Наименования воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий - это все может раскрыть замысел мобилизации, что является, в общем-то, государственной тайной", - отметил политик в Госдуме во вторник после пленарного заседания.
Вопрос об этом поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный
. По его словам, полная информация о категориях граждан, подлежащих мобилизации, в том числе, публикация этих данных, позволит депутатам контролировать этот процесс и "наказывать нерадивых чиновников".
"Мы, конечно, все хотим чего-то контролировать, но должны этим делом заниматься те, кому положено", - добавил Картаполов.