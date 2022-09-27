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В ОНФ рассказали об обращениях об ошибках при частичной мобилизации - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819834297.html
В ОНФ рассказали об обращениях об ошибках при частичной мобилизации
В ОНФ рассказали об обращениях об ошибках при частичной мобилизации - РИА Новости, 27.09.2022
В ОНФ рассказали об обращениях об ошибках при частичной мобилизации
Более 8 тысяч обращений по поводу ошибок при частичной мобилизации на местах поступило в региональные отделения Народного фронта за сутки, сообщили в ОНФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:24
2022-09-27T16:24
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
донецкая народная республика
общероссийский народный фронт
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч обращений по поводу ошибок при частичной мобилизации на местах поступило в региональные отделения Народного фронта за сутки, сообщили в ОНФ."По данным региональных отделений Народного фронта, за сутки работы по решению допущенных ошибок при реализации частичной мобилизации на местах: поступило 8 243 обращения; оказано 5871 индивидуальных консультаций; решено положительно 911 заявлений. Данные на 12.00 27.09.2022", - сказано в сообщении.Президент России Владимир Путин в минувшую среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Общероссийский народный фронт, Частичная мобилизация в России
16:24 27.09.2022
 
В ОНФ рассказали об обращениях об ошибках при частичной мобилизации

В ОНФ за сутки поступило более восьми тысяч обращений об ошибках при частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в сборном пункте в Иркутской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в сборном пункте в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в сборном пункте в Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч обращений по поводу ошибок при частичной мобилизации на местах поступило в региональные отделения Народного фронта за сутки, сообщили в ОНФ.
"По данным региональных отделений Народного фронта, за сутки работы по решению допущенных ошибок при реализации частичной мобилизации на местах: поступило 8 243 обращения; оказано 5871 индивидуальных консультаций; решено положительно 911 заявлений. Данные на 12.00 27.09.2022", - сказано в сообщении.
Президент России Владимир Путин в минувшую среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:53Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронтЧастичная мобилизация в России
 
 
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