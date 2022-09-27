https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819834297.html

В ОНФ рассказали об обращениях об ошибках при частичной мобилизации

В ОНФ рассказали об обращениях об ошибках при частичной мобилизации - РИА Новости, 27.09.2022

В ОНФ рассказали об обращениях об ошибках при частичной мобилизации

Более 8 тысяч обращений по поводу ошибок при частичной мобилизации на местах поступило в региональные отделения Народного фронта за сутки, сообщили в ОНФ. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:24

2022-09-27T16:24

2022-09-27T16:24

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донбасс

донецкая народная республика

общероссийский народный фронт

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819825832_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8f3e5b98114777a90f0fd0f53903751.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Более 8 тысяч обращений по поводу ошибок при частичной мобилизации на местах поступило в региональные отделения Народного фронта за сутки, сообщили в ОНФ."По данным региональных отделений Народного фронта, за сутки работы по решению допущенных ошибок при реализации частичной мобилизации на местах: поступило 8 243 обращения; оказано 5871 индивидуальных консультаций; решено положительно 911 заявлений. Данные на 12.00 27.09.2022", - сказано в сообщении.Президент России Владимир Путин в минувшую среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220927/voenkomy-1819755091.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии