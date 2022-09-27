https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819814565.html

Задачи по частичной мобилизации в Самарской области полностью выполняются

Задачи по частичной мобилизации в Самарской области полностью выполняются - РИА Новости, 27.09.2022

Задачи по частичной мобилизации в Самарской области полностью выполняются

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин доложил, что задачи по призыву в рамках частичной мобилизации в регионе выполняются в полном объеме, сообщает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:30

2022-09-27T15:30

2022-09-27T15:30

дмитрий азаров

самарская область

донбасс

частичная мобилизация в россии

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САМАРА, 27 сен – РИА Новости. Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин доложил, что задачи по призыву в рамках частичной мобилизации в регионе выполняются в полном объеме, сообщает пресс-служба облправительства.По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным и исполняющим обязанности военного прокурора Самарского гарнизона Рамилем Хафизовым."Участники встречи обсудили реализацию задачи по частичной мобилизации. Военный комиссар доложил, что в четком взаимодействии с органами власти региона все задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона находится на постоянной связи с военным комиссаром и другими уполномоченными органами, организован мониторинг за тем, как проводится мобилизация. По поручению губернатора ранее были взяты в проработку обращения, поступающие от граждан, в том числе в социальных сетях, о призыве людей, которые не соответствуют критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В рабочем порядке было проведено уточнение сведений о состоянии здоровья, семейном положении и прочих факторах по каждому, кто был призван на службу. По итогам этой работы 69 жителей региона, получивших повестки, после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи возвращены из воинских частей.По данным пресс-службы, по итогам совместного обсуждения принято решение о корректировке работы комиссий - теперь в них будут работать врачи как при обычном призыве. Это позволит более тщательно проводить первичный отбор мобилизованных с учетом всех факторов, связанных с состоянием их здоровья."Защита Родины - это священный долг каждого гражданина. И я горжусь земляками, которые приходят в комиссии, в том числе добровольно, чтобы встать на защиту нашей страны, наших братьев с Донбасса. В армии нужны люди, способные выполнять боевую задачу. Не нужно волноваться, нервничать. Вызвали по повестке - необходимо явиться в военкомат, чтобы не считаться уклонистом или трусом. А если есть проблемы по здоровью, нужно взять с собой соответствующие документы и справки. Врачи разберутся, и если человек критериям не соответствует, поедет домой. В каждом конкретном случае разберемся по справедливости, и в соответствии с нормами закона будет принято решение", - цитирует Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, губернатор также провел ряд заседаний штаба по устойчивости экономики и мобилизационной работе, в ходе которых до предприятий был доведен порядок предоставления отсрочки от мобилизации ценным специалистам.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819807688.html

https://ria.ru/20220927/dobrovolets-1819803907.html

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дмитрий азаров, самарская область, донбасс, частичная мобилизация в россии