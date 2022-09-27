https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819807688.html

В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений

В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений - РИА Новости, 27.09.2022

В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений

Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил о недопустимости формального подхода при организации работы по частичной мобилизации граждан. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:08

2022-09-27T15:08

2022-09-27T15:08

тамбовская область

частичная мобилизация в россии

тамбовская область

максим егоров

россия

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ТАМБОВ, 27 сен – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил о недопустимости формального подхода при организации работы по частичной мобилизации граждан."В Тамбовской области, как и по всей России, организована работа по частичной мобилизации граждан. Сегодня наша страна столкнулась с вызовами, с которыми можно справиться только объединившись. Непродуманные действия некоторых представителей власти, наносят огромный вред нашей армии, нашей стране. Считаю, что формальный подход к такой работе недопустим, — сказал Егоров в обращении к членам областной призывной комиссии, сотрудникам военкоматов.По словам главы региона, сейчас в Тамбовской области нет инцидентов, связанных с неправомерной работой призывных комиссий. По каждому сигналу о возможных злоупотреблениях или ошибках будет проводиться тщательная проверка. У нас активно работает горячая линия по номеру 122.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818404924.html

тамбовская область

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

частичная мобилизация в россии, тамбовская область, максим егоров, россия