https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819807688.html
В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений
В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений - РИА Новости, 27.09.2022
В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений
Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил о недопустимости формального подхода при организации работы по частичной мобилизации граждан. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:08
2022-09-27T15:08
2022-09-27T15:08
тамбовская область
частичная мобилизация в россии
тамбовская область
максим егоров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819806065_0:0:1599:900_1920x0_80_0_0_516aeda626fcc1364cefbbe44411b44d.jpg
ТАМБОВ, 27 сен – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил о недопустимости формального подхода при организации работы по частичной мобилизации граждан."В Тамбовской области, как и по всей России, организована работа по частичной мобилизации граждан. Сегодня наша страна столкнулась с вызовами, с которыми можно справиться только объединившись. Непродуманные действия некоторых представителей власти, наносят огромный вред нашей армии, нашей стране. Считаю, что формальный подход к такой работе недопустим, — сказал Егоров в обращении к членам областной призывной комиссии, сотрудникам военкоматов.По словам главы региона, сейчас в Тамбовской области нет инцидентов, связанных с неправомерной работой призывных комиссий. По каждому сигналу о возможных злоупотреблениях или ошибках будет проводиться тщательная проверка. У нас активно работает горячая линия по номеру 122.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818404924.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819806065_19:0:1438:1064_1920x0_80_0_0_3a38e4834b3268a0324994a5e85501e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, тамбовская область, максим егоров, россия
Тамбовская область, Частичная мобилизация в России, Тамбовская область, Максим Егоров, Россия