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В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений - РИА Новости, 27.09.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819807688.html
В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений
В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений - РИА Новости, 27.09.2022
В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений
Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил о недопустимости формального подхода при организации работы по частичной мобилизации граждан. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:08
2022-09-27T15:08
тамбовская область
частичная мобилизация в россии
тамбовская область
максим егоров
россия
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ТАМБОВ, 27 сен – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил о недопустимости формального подхода при организации работы по частичной мобилизации граждан."В Тамбовской области, как и по всей России, организована работа по частичной мобилизации граждан. Сегодня наша страна столкнулась с вызовами, с которыми можно справиться только объединившись. Непродуманные действия некоторых представителей власти, наносят огромный вред нашей армии, нашей стране. Считаю, что формальный подход к такой работе недопустим, — сказал Егоров в обращении к членам областной призывной комиссии, сотрудникам военкоматов.По словам главы региона, сейчас в Тамбовской области нет инцидентов, связанных с неправомерной работой призывных комиссий. По каждому сигналу о возможных злоупотреблениях или ошибках будет проводиться тщательная проверка. У нас активно работает горячая линия по номеру 122.
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частичная мобилизация в россии, тамбовская область, максим егоров, россия
Тамбовская область, Частичная мобилизация в России, Тамбовская область, Максим Егоров, Россия
15:08 27.09.2022
 

В Тамбовской области мобилизационные мероприятия проходят без нарушений

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 27 сен – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил о недопустимости формального подхода при организации работы по частичной мобилизации граждан.
"В Тамбовской области, как и по всей России, организована работа по частичной мобилизации граждан. Сегодня наша страна столкнулась с вызовами, с которыми можно справиться только объединившись. Непродуманные действия некоторых представителей власти, наносят огромный вред нашей армии, нашей стране. Считаю, что формальный подход к такой работе недопустим, — сказал Егоров в обращении к членам областной призывной комиссии, сотрудникам военкоматов.
По словам главы региона, сейчас в Тамбовской области нет инцидентов, связанных с неправомерной работой призывных комиссий. По каждому сигналу о возможных злоупотреблениях или ошибках будет проводиться тщательная проверка. У нас активно работает горячая линия по номеру 122.
Призыв - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 13:40Тамбовская область
В Тамбовской области начнут мероприятия по частичной мобилизации
 
Тамбовская областьЧастичная мобилизация в РоссииТамбовская областьМаксим ЕгоровРоссия
 
 
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