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Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819784254.html
Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры
Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры - РИА Новости, 27.09.2022
Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры
Первая группа призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса отправилась в учебные центры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:12
2022-09-27T14:17
общество
сергей цивилев
сергей шойгу
украина
россия
российский союз ветеранов афганистана
специальная военная операция на украине
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КЕМЕРОВО, 27 сен – РИА Новости. Первая группа призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса отправилась в учебные центры, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева во вторник.Построение прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам рядом с президентским кадетским училищем."Все, кто будут уходить на фронт, они будут уходить отсюда. Благодаря вам это место становится святым. Пройдет много-много лет… сюда будут приходить внуки, правнуки и праправнуки и вспоминать и гордиться: отсюда уходили наши отцы и деды. Они сюда вернулись с победой и с победой будем встречать здесь. Здесь три тысячи имен героев и оставленные места – под будущих героев. И я уверен, что многие из вас впишут золотыми буквами в славную историю русского воинства ваши имена... У нас в Кузбассе 150 национальностей, и мы все живем… дружно, и мы все русские. К сожалению, нацизм не был добит, и он воспрял опять, и, к сожалению, на Украине, как и тогда, во время Великой Отечественной войны, Родина призвала своих солдат на борьбу с нацизмом", – сказал глава региона, выступая с напутственным словом.Цивилев подчеркнул, что характер войны с того времени поменялся."Теперь война – при помощи беспилотных летательных аппаратов, при помощи современных средств разведки, при помощи современной артиллерии и ракетного вооружения. Я вас очень прошу учесть [это] и использовать каждую минуту, для того, чтобы научиться этим технологиям, чтобы победить и вернуться живым и здоровым, потому что вас ждут ваши семьи, ваши мамы и папы, жены, дети, ваши друзья, вас ждет Кузбасс, ждет с победой. Я уверен, что вы, как и предыдущие поколения, достойно выполните свой долг", – сказал губернатор.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, для отправляющихся в учебные центры провели краткую экскурсию по мемориалу. С напутственными словами также выступили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир Бикчантаев, председатель Кузбасской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Кошелев и юнармеец Всеволод Парменов.Знаменная группа Президентского кадетского училища пронесла знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в Кузбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны.Накануне власти Кузбасса объявили, что для всех мобилизованных из региона будет организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки. Также предусмотрены меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей Кузбасса.В регионе продолжается частичная мобилизация. В военкоматы региона приходят не только получившие повестки люди, но и добровольцы.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819760216.html
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общество, сергей цивилев, сергей шойгу, украина, россия, российский союз ветеранов афганистана
Общество, Сергей Цивилев, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Российский союз ветеранов Афганистана, Специальная военная операция на Украине
14:12 27.09.2022 (обновлено: 14:17 27.09.2022)
 

Первая группа мобилизованных жителей Кузбасса отправилась в учебные центры

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора
Оформление документов в пункте предварительного сбора - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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КЕМЕРОВО, 27 сен – РИА Новости. Первая группа призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Кузбасса отправилась в учебные центры, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева во вторник.
Построение прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам рядом с президентским кадетским училищем.
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"Все, кто будут уходить на фронт, они будут уходить отсюда. Благодаря вам это место становится святым. Пройдет много-много лет… сюда будут приходить внуки, правнуки и праправнуки и вспоминать и гордиться: отсюда уходили наши отцы и деды. Они сюда вернулись с победой и с победой будем встречать здесь. Здесь три тысячи имен героев и оставленные места – под будущих героев. И я уверен, что многие из вас впишут золотыми буквами в славную историю русского воинства ваши имена... У нас в Кузбассе 150 национальностей, и мы все живем… дружно, и мы все русские. К сожалению, нацизм не был добит, и он воспрял опять, и, к сожалению, на Украине, как и тогда, во время Великой Отечественной войны, Родина призвала своих солдат на борьбу с нацизмом", – сказал глава региона, выступая с напутственным словом.
Цивилев подчеркнул, что характер войны с того времени поменялся.
"Теперь война – при помощи беспилотных летательных аппаратов, при помощи современных средств разведки, при помощи современной артиллерии и ракетного вооружения. Я вас очень прошу учесть [это] и использовать каждую минуту, для того, чтобы научиться этим технологиям, чтобы победить и вернуться живым и здоровым, потому что вас ждут ваши семьи, ваши мамы и папы, жены, дети, ваши друзья, вас ждет Кузбасс, ждет с победой. Я уверен, что вы, как и предыдущие поколения, достойно выполните свой долг", – сказал губернатор.
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Как уточнили в пресс-службе правительства региона, для отправляющихся в учебные центры провели краткую экскурсию по мемориалу. С напутственными словами также выступили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир Бикчантаев, председатель Кузбасской региональной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Кошелев и юнармеец Всеволод Парменов.
Знаменная группа Президентского кадетского училища пронесла знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в Кузбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны.
Накануне власти Кузбасса объявили, что для всех мобилизованных из региона будет организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, будет вестись контроль условий размещения в центрах подготовки. Также предусмотрены меры социальной защиты членов семей мобилизованных жителей Кузбасса.
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В регионе продолжается частичная мобилизация. В военкоматы региона приходят не только получившие повестки люди, но и добровольцы.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей ЦивилевСергей ШойгуУкраинаРоссияРоссийский союз ветеранов Афганистана
 
 
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