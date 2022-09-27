https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819769014.html
В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию
В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию - РИА Новости, 27.09.2022
В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию
Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы, им предоставят возможность по желанию принять участие в спецоперации, а также... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:36
2022-09-27T13:36
2022-09-27T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
частичная мобилизация в россии
владимир сальдо
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы, им предоставят возможность по желанию принять участие в спецоперации, а также вступить в добровольческие батальоны, формируемые в области, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Все те, кто получил паспорта сейчас, они не являются военнообязанными и мобилизации как таковой, то есть привлечения не будет. Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации. Плюс, мы создаём добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией, обученные. Но специально никто никого не будет заставлять идти в военкоматы и брать повестку для того, чтобы быть зачисленным в вооружённые силы Российской Федерации. Рановато ещё, то есть будут добровольческие батальоны работать и воевать", - сказал Сальдо журналистам во вторник.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/kherson-1819767055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , частичная мобилизация в россии, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Частичная мобилизация в России, Владимир Сальдо
В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию
Глава херсонской ВГА Сальдо сообщил, что обязательная мобилизация на планируется
ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы, им предоставят возможность по желанию принять участие в спецоперации, а также вступить в добровольческие батальоны, формируемые в области, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Все те, кто получил паспорта сейчас, они не являются военнообязанными и мобилизации как таковой, то есть привлечения не будет. Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации. Плюс, мы создаём добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией, обученные. Но специально никто никого не будет заставлять идти в военкоматы и брать повестку для того, чтобы быть зачисленным в вооружённые силы Российской Федерации. Рановато ещё, то есть будут добровольческие батальоны работать и воевать", - сказал Сальдо журналистам во вторник.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.