https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819769014.html

В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию

В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию - РИА Новости, 27.09.2022

В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию

Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы, им предоставят возможность по желанию принять участие в спецоперации, а также... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:36

2022-09-27T13:36

2022-09-27T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

частичная мобилизация в россии

владимир сальдо

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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы, им предоставят возможность по желанию принять участие в спецоперации, а также вступить в добровольческие батальоны, формируемые в области, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Все те, кто получил паспорта сейчас, они не являются военнообязанными и мобилизации как таковой, то есть привлечения не будет. Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации. Плюс, мы создаём добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией, обученные. Но специально никто никого не будет заставлять идти в военкоматы и брать повестку для того, чтобы быть зачисленным в вооружённые силы Российской Федерации. Рановато ещё, то есть будут добровольческие батальоны работать и воевать", - сказал Сальдо журналистам во вторник.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/kherson-1819767055.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , частичная мобилизация в россии, владимир сальдо