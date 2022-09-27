Рейтинг@Mail.ru
В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819769014.html
В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию
В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию - РИА Новости, 27.09.2022
В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию
Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы, им предоставят возможность по желанию принять участие в спецоперации, а также... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:36
2022-09-27T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
частичная мобилизация в россии
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818078206_0:135:2458:1518_1920x0_80_0_0_fd644b344858624d351b1daf161fb30c.jpg
ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы, им предоставят возможность по желанию принять участие в спецоперации, а также вступить в добровольческие батальоны, формируемые в области, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Все те, кто получил паспорта сейчас, они не являются военнообязанными и мобилизации как таковой, то есть привлечения не будет. Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации. Плюс, мы создаём добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией, обученные. Но специально никто никого не будет заставлять идти в военкоматы и брать повестку для того, чтобы быть зачисленным в вооружённые силы Российской Федерации. Рановато ещё, то есть будут добровольческие батальоны работать и воевать", - сказал Сальдо журналистам во вторник.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/kherson-1819767055.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818078206_53:123:2249:1770_1920x0_80_0_0_f951c0da66ff7227d324344246a069eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , частичная мобилизация в россии, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Частичная мобилизация в России, Владимир Сальдо
13:36 27.09.2022
 
В Херсонcкой области не планируют объявлять обязательную мобилизацию

Глава херсонской ВГА Сальдо сообщил, что обязательная мобилизация на планируется

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Билборд в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы, им предоставят возможность по желанию принять участие в спецоперации, а также вступить в добровольческие батальоны, формируемые в области, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Все те, кто получил паспорта сейчас, они не являются военнообязанными и мобилизации как таковой, то есть привлечения не будет. Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации. Плюс, мы создаём добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией, обученные. Но специально никто никого не будет заставлять идти в военкоматы и брать повестку для того, чтобы быть зачисленным в вооружённые силы Российской Федерации. Рановато ещё, то есть будут добровольческие батальоны работать и воевать", - сказал Сальдо журналистам во вторник.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:33Специальная военная операция на Украине
Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЧастичная мобилизация в РоссииВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала