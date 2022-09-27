https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819758096.html

Красноярские власти выплатят мобилизованным по сто тысяч рублей

Красноярские власти выплатят мобилизованным по сто тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2022

Красноярские власти выплатят мобилизованным по сто тысяч рублей

Губернатор Красноярского края распорядился выплатить всем призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона по 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:04

2022-09-27T13:04

2022-09-27T13:04

общество

александр усс

красноярский край

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края распорядился выплатить всем призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона по 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба главы региона."Губернатор Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям Красноярского края по 100 тысяч рублей. Материальную помощь сможет получить либо сам мобилизуемый, либо члены его семьи. Необходимые нормативно-правовые акты будут приняты уже завтра", - говорится в сообщении.В понедельник Усс в ходе заседания призывной комиссии поручил провести частичную мобилизацию в крае на высоком уровне, обеспечить людей горячим питанием и сухими пайками в дорогу, а также оказать всестороннюю помощь их семьям."Обратил внимание на условия размещения в сборных пунктах, организацию питания, решение бытовых вопросов. Люди едут исполнять долг перед родиной. Наша обязанность – проводить их достойно... Также нужно оказать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения", - цитирует слова губернатора пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819751114.html

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819527633.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр усс, красноярский край, частичная мобилизация в россии