Красноярские власти выплатят мобилизованным по сто тысяч рублей
Красноярские власти выплатят всем попавшим под частичную мобилизацию по сто тысяч рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус возле Чкаловского районного военкомата в Екатеринбурге
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус возле Чкаловского районного военкомата в Екатеринбурге. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края распорядился выплатить всем призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона по 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"Губернатор Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям Красноярского края по 100 тысяч рублей. Материальную помощь сможет получить либо сам мобилизуемый, либо члены его семьи. Необходимые нормативно-правовые акты будут приняты уже завтра", - говорится в сообщении.
В понедельник Усс в ходе заседания призывной комиссии поручил провести частичную мобилизацию в крае на высоком уровне, обеспечить людей горячим питанием и сухими пайками в дорогу, а также оказать всестороннюю помощь их семьям.
"Обратил внимание на условия размещения в сборных пунктах, организацию питания, решение бытовых вопросов. Люди едут исполнять долг перед родиной. Наша обязанность – проводить их достойно... Также нужно оказать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения", - цитирует слова губернатора пресс-служба.