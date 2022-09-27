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Красноярские власти выплатят мобилизованным по сто тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2022
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Красноярские власти выплатят мобилизованным по сто тысяч рублей
Красноярские власти выплатят мобилизованным по сто тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2022
Красноярские власти выплатят мобилизованным по сто тысяч рублей
Губернатор Красноярского края распорядился выплатить всем призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона по 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:04
2022-09-27T13:04
общество
александр усс
красноярский край
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края распорядился выплатить всем призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона по 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба главы региона."Губернатор Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям Красноярского края по 100 тысяч рублей. Материальную помощь сможет получить либо сам мобилизуемый, либо члены его семьи. Необходимые нормативно-правовые акты будут приняты уже завтра", - говорится в сообщении.В понедельник Усс в ходе заседания призывной комиссии поручил провести частичную мобилизацию в крае на высоком уровне, обеспечить людей горячим питанием и сухими пайками в дорогу, а также оказать всестороннюю помощь их семьям."Обратил внимание на условия размещения в сборных пунктах, организацию питания, решение бытовых вопросов. Люди едут исполнять долг перед родиной. Наша обязанность – проводить их достойно... Также нужно оказать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения", - цитирует слова губернатора пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819751114.html
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общество, александр усс, красноярский край, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Усс, Красноярский край, Частичная мобилизация в России
13:04 27.09.2022
 
Красноярские власти выплатят мобилизованным по сто тысяч рублей

Красноярские власти выплатят всем попавшим под частичную мобилизацию по сто тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус возле Чкаловского районного военкомата в Екатеринбурге
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус возле Чкаловского районного военкомата в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус возле Чкаловского районного военкомата в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края распорядился выплатить всем призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона по 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"Губернатор Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям Красноярского края по 100 тысяч рублей. Материальную помощь сможет получить либо сам мобилизуемый, либо члены его семьи. Необходимые нормативно-правовые акты будут приняты уже завтра", - говорится в сообщении.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:44Сказано в эфире
Опубликован список специальностей с отсрочкой от частичной мобилизации
В понедельник Усс в ходе заседания призывной комиссии поручил провести частичную мобилизацию в крае на высоком уровне, обеспечить людей горячим питанием и сухими пайками в дорогу, а также оказать всестороннюю помощь их семьям.
"Обратил внимание на условия размещения в сборных пунктах, организацию питания, решение бытовых вопросов. Люди едут исполнять долг перед родиной. Наша обязанность – проводить их достойно... Также нужно оказать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения", - цитирует слова губернатора пресс-служба.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:25Республика Саха (Якутия)
Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных
 
ОбществоАлександр УссКрасноярский крайЧастичная мобилизация в России
 
 
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