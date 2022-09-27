https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819739726.html
Работодатель может не платить взносы в соцфонды за мобилизованных
Работодатель может не платить взносы в соцфонды за мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
Работодатель может не платить взносы в соцфонды за мобилизованных
Работодатель в период проведения частичной мобилизации не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных сотрудников, заявил министр труда и социальной... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:09
2022-09-27T12:09
2022-09-27T12:17
специальная военная операция на украине
общество
антон котяков
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
частичная мобилизация в россии
украина
донбасс
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Работодатель в период проведения частичной мобилизации не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных сотрудников, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков."На сегодняшний день мы предусмотрели, что сведения о приостановлении трудового договора с работником должны поступать, на данный момент, в Пенсионный фонд, с 1 января 2023 года они уже будут поступать в объединенный Социальный фонд России. И в данном случае взносы работодатель за таких сотрудников не выплачивает", — сказал он, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).Мобилизованный сотрудник не может быть уволен, его трудовой договор приостанавливается на время службы, а работодатель сохраняет за ним рабочее место.Министр также рассказал, что министерство дорабатывает отчетные формы, которые будут предоставляться в ПФР. В системе отчетности появятся понятия приостановления и возобновления трудового договора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), частичная мобилизация в россии, украина, донбасс, работа, пенсионный фонд рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Антон Котяков, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Частичная мобилизация в России, Украина, Донбасс, Работа, Пенсионный фонд РФ
12:09 27.09.2022 (обновлено: 12:17 27.09.2022)
Работодатель может не платить взносы в соцфонды за мобилизованных
Глава Минтруда Котяков: работодатель не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Работодатель в период проведения частичной мобилизации не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных сотрудников, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"На сегодняшний день мы предусмотрели, что сведения о приостановлении трудового договора с работником должны поступать, на данный момент, в Пенсионный фонд, с 1 января 2023 года они уже будут поступать в объединенный Социальный фонд России. И в данном случае взносы работодатель за таких сотрудников не выплачивает", — сказал он, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).
Мобилизованный сотрудник не может быть уволен, его трудовой договор приостанавливается на время службы, а работодатель сохраняет за ним рабочее место.
Министр также рассказал, что министерство дорабатывает отчетные формы, которые будут предоставляться в ПФР
. В системе отчетности появятся понятия приостановления и возобновления трудового договора.