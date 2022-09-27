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Работодатель может не платить взносы в соцфонды за мобилизованных

Работодатель может не платить взносы в соцфонды за мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022

Работодатель может не платить взносы в соцфонды за мобилизованных

Работодатель в период проведения частичной мобилизации не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных сотрудников, заявил министр труда и социальной... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:09

2022-09-27T12:09

2022-09-27T12:17

специальная военная операция на украине

общество

антон котяков

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

частичная мобилизация в россии

украина

донбасс

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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Работодатель в период проведения частичной мобилизации не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных сотрудников, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков."На сегодняшний день мы предусмотрели, что сведения о приостановлении трудового договора с работником должны поступать, на данный момент, в Пенсионный фонд, с 1 января 2023 года они уже будут поступать в объединенный Социальный фонд России. И в данном случае взносы работодатель за таких сотрудников не выплачивает", — сказал он, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).Мобилизованный сотрудник не может быть уволен, его трудовой договор приостанавливается на время службы, а работодатель сохраняет за ним рабочее место.Министр также рассказал, что министерство дорабатывает отчетные формы, которые будут предоставляться в ПФР. В системе отчетности появятся понятия приостановления и возобновления трудового договора.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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