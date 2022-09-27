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В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам - РИА Новости, 27.09.2022
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В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам
В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам - РИА Новости, 27.09.2022
В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил установить единый порядок к денежным выплатам мобилизованным гражданам, решения о которых... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:57
2022-09-27T11:57
общество
сергей миронов
сергей шойгу
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил установить единый порядок к денежным выплатам мобилизованным гражданам, решения о которых регионы сейчас принимают самостоятельно."Наверное, будет правильным, если Государственная дума установит единый порядок материального вознаграждения для тех, кто идет (на фронт) в качестве мобилизованного", - заявил политик журналистам.Миронов напомнил, что сейчас решение о сумме выплат мобилизованным принимают регионы.Парламентарий заявил, что так быть не должно, выплаты должны быть одинаковыми.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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общество, сергей миронов, сергей шойгу, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Миронов, Сергей Шойгу, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
11:57 27.09.2022
 
В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам

Лидер эсеров Миронов предложил установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил установить единый порядок к денежным выплатам мобилизованным гражданам, решения о которых регионы сейчас принимают самостоятельно.
"Наверное, будет правильным, если Государственная дума установит единый порядок материального вознаграждения для тех, кто идет (на фронт) в качестве мобилизованного", - заявил политик журналистам.
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Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч
Миронов напомнил, что сейчас решение о сумме выплат мобилизованным принимают регионы.
"Москва ежемесячно готова платить 50 тысяч рублей. Какие-то субъекты - единовременно 100 тысяч, где-то 300 тысяч (рублей)", - указал он.
Парламентарий заявил, что так быть не должно, выплаты должны быть одинаковыми.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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Власти Якутии выплатят по 200 тысяч рублей семьям мобилизованных военных
 
ОбществоСергей МироновСергей ШойгуРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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