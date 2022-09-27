https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819735919.html

В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам

В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам - РИА Новости, 27.09.2022

В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил установить единый порядок к денежным выплатам мобилизованным гражданам, решения о которых... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:57

2022-09-27T11:57

2022-09-27T11:57

общество

сергей миронов

сергей шойгу

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил установить единый порядок к денежным выплатам мобилизованным гражданам, решения о которых регионы сейчас принимают самостоятельно."Наверное, будет правильным, если Государственная дума установит единый порядок материального вознаграждения для тех, кто идет (на фронт) в качестве мобилизованного", - заявил политик журналистам.Миронов напомнил, что сейчас решение о сумме выплат мобилизованным принимают регионы.Парламентарий заявил, что так быть не должно, выплаты должны быть одинаковыми.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819652696.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей миронов, сергей шойгу, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии