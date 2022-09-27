https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819735919.html
В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам
В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам - РИА Новости, 27.09.2022
В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил установить единый порядок к денежным выплатам мобилизованным гражданам, решения о которых... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:57
2022-09-27T11:57
2022-09-27T11:57
общество
сергей миронов
сергей шойгу
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил установить единый порядок к денежным выплатам мобилизованным гражданам, решения о которых регионы сейчас принимают самостоятельно."Наверное, будет правильным, если Государственная дума установит единый порядок материального вознаграждения для тех, кто идет (на фронт) в качестве мобилизованного", - заявил политик журналистам.Миронов напомнил, что сейчас решение о сумме выплат мобилизованным принимают регионы.Парламентарий заявил, что так быть не должно, выплаты должны быть одинаковыми.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819652696.html
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819527633.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, сергей шойгу, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Миронов, Сергей Шойгу, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
В Госдуме призвали установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам
Лидер эсеров Миронов предложил установить общий принцип выплат мобилизованным гражданам