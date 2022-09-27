https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819724761.html

Глава СПЧ отметил уменьшение числа жалоб на частичную мобилизацию

Глава СПЧ отметил уменьшение числа жалоб на частичную мобилизацию - РИА Новости, 27.09.2022

Глава СПЧ отметил уменьшение числа жалоб на частичную мобилизацию

Жалоб на частичную мобилизацию стало меньше, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:12

2022-09-27T11:12

2022-09-27T11:12

специальная военная операция на украине

общество

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Жалоб на частичную мобилизацию стало меньше, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Известно, что министерство обороны очень серьезные меры принимает по окончательному вычищению процедур частичной мобилизации от каких-либо ошибок, и мы видим, что это происходит и жалоб уже гораздо меньше. Сегодня я, например, уже жалоб не видел", - сказал Фадеев РИА Новости и отметил, что "в течение ближайших дней" проблемы будут решены.Президент России Владимир Путин в минувшую среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии, россия