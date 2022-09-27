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Глава СПЧ отметил уменьшение числа жалоб на частичную мобилизацию - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819724761.html
Глава СПЧ отметил уменьшение числа жалоб на частичную мобилизацию
Глава СПЧ отметил уменьшение числа жалоб на частичную мобилизацию - РИА Новости, 27.09.2022
Глава СПЧ отметил уменьшение числа жалоб на частичную мобилизацию
Жалоб на частичную мобилизацию стало меньше, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:12
2022-09-27T11:12
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Жалоб на частичную мобилизацию стало меньше, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Известно, что министерство обороны очень серьезные меры принимает по окончательному вычищению процедур частичной мобилизации от каких-либо ошибок, и мы видим, что это происходит и жалоб уже гораздо меньше. Сегодня я, например, уже жалоб не видел", - сказал Фадеев РИА Новости и отметил, что "в течение ближайших дней" проблемы будут решены.Президент России Владимир Путин в минувшую среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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общество, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Частичная мобилизация в России, Россия
11:12 27.09.2022
 
Глава СПЧ отметил уменьшение числа жалоб на частичную мобилизацию

Глава СПЧ Фадеев отметил, что жалоб на частичную мобилизацию стало значительно меньше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Жалоб на частичную мобилизацию стало меньше, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Известно, что министерство обороны очень серьезные меры принимает по окончательному вычищению процедур частичной мобилизации от каких-либо ошибок, и мы видим, что это происходит и жалоб уже гораздо меньше. Сегодня я, например, уже жалоб не видел", - сказал Фадеев РИА Новости и отметил, что "в течение ближайших дней" проблемы будут решены.
Президент России Владимир Путин в минувшую среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Частичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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