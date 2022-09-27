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Госдума разберется с обращениями об ошибках с призывом врачей - РИА Новости, 27.09.2022
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Госдума разберется с обращениями об ошибках с призывом врачей
Госдума разберется с обращениями об ошибках с призывом врачей - РИА Новости, 27.09.2022
Госдума разберется с обращениями об ошибках с призывом врачей
Если есть случаи, когда врача призывают как рядового, он может обратиться в комитет Госдумы по охране здоровья, с такими ситуациями будут разбираться предметно, РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:39
2022-09-27T10:39
безопасность
сергей леонов
владимир круглый
владимир путин
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донбасс
россия
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Если есть случаи, когда врача призывают как рядового, он может обратиться в комитет Госдумы по охране здоровья, с такими ситуациями будут разбираться предметно, заявил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый призвал восстанавливать военные кафедры в медицинских вузах. Он заявил РИА Новости, что в 70-е годы практически во всех медицинских вузах была военная кафедра и студенты выпускались как лейтенанты медицинской службы, а "сейчас призывают врачей, а у них (такая) военно-учетная специальность, как механик-водитель - и никому дела нет, что врач, например высококвалифицированный реаниматолог"."Вряд ли будут врача призывать рядовым, если он скажет, что у него есть медицинское образование, медицинская специальность, диплом и так далее. В любом случае, любой военком, любой специалист по мобилизации, понятно, что определят его по специальности. Потому что врачей, безусловно, не хватает. Если такие есть случаи, пусть направляют информацию в комитет по охране здоровья Государственной думы, будем предметно с этим разбираться. Но пока ко мне лично таких обращений не приходило", - сказал Леонов.Он подчеркнул, что "это полная безалаберность", если врачей, медсестёр или фельдшеров посылают в окопы, вместо того, чтобы отправить в госпиталь - помогать раненым и лечить заболевших военных.Депутат также уточнил, что военные кафедры при медицинских вузах начали ликвидировать после 2010 года, а в некоторых учреждениях, возможно, и раньше."Действительно, те, кто закончили в 2010-х годах, после, они не имели военной кафедры. И по поводу того, какие специальности им (врачам - ред.) там ставили в военных билетах, тоже не уверен, что там все кто угодно есть", - добавил Леонов.Он также поделился, что закончил Смоленскую государственную медицинскую академию, при которой была военная кафедра, в 2006 году со званием лейтенанта медицинской службы военно-морского флота в запасе.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением к россиянам, которое было посвящено ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ с 21 сентября, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819376328.html
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луганская народная республика
донбасс
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безопасность, сергей леонов, владимир круглый, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Леонов, Владимир Круглый, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донбасс, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
10:39 27.09.2022
 
Госдума разберется с обращениями об ошибках с призывом врачей

Госдума разберется, если будут обращения, что врачей призывают рядовыми

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Если есть случаи, когда врача призывают как рядового, он может обратиться в комитет Госдумы по охране здоровья, с такими ситуациями будут разбираться предметно, заявил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый призвал восстанавливать военные кафедры в медицинских вузах. Он заявил РИА Новости, что в 70-е годы практически во всех медицинских вузах была военная кафедра и студенты выпускались как лейтенанты медицинской службы, а "сейчас призывают врачей, а у них (такая) военно-учетная специальность, как механик-водитель - и никому дела нет, что врач, например высококвалифицированный реаниматолог".
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"Вряд ли будут врача призывать рядовым, если он скажет, что у него есть медицинское образование, медицинская специальность, диплом и так далее. В любом случае, любой военком, любой специалист по мобилизации, понятно, что определят его по специальности. Потому что врачей, безусловно, не хватает. Если такие есть случаи, пусть направляют информацию в комитет по охране здоровья Государственной думы, будем предметно с этим разбираться. Но пока ко мне лично таких обращений не приходило", - сказал Леонов.
Он подчеркнул, что "это полная безалаберность", если врачей, медсестёр или фельдшеров посылают в окопы, вместо того, чтобы отправить в госпиталь - помогать раненым и лечить заболевших военных.
Депутат также уточнил, что военные кафедры при медицинских вузах начали ликвидировать после 2010 года, а в некоторых учреждениях, возможно, и раньше.
"Действительно, те, кто закончили в 2010-х годах, после, они не имели военной кафедры. И по поводу того, какие специальности им (врачам - ред.) там ставили в военных билетах, тоже не уверен, что там все кто угодно есть", - добавил Леонов.
Он также поделился, что закончил Смоленскую государственную медицинскую академию, при которой была военная кафедра, в 2006 году со званием лейтенанта медицинской службы военно-морского флота в запасе.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением к россиянам, которое было посвящено ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ с 21 сентября, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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БезопасностьСергей ЛеоновВладимир КруглыйВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонбассРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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