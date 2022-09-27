https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819686619.html

РСПП предложил дать бронь на частичную мобилизацию глав компаний

РСПП предложил дать бронь на частичную мобилизацию глав компаний - РИА Новости, 27.09.2022

РСПП предложил дать бронь на частичную мобилизацию глав компаний

Призыв руководителей и владельцев компаний может остановить их работу и сорвать выполнение контрактов, поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:16

2022-09-27T08:16

2022-09-27T08:28

экономика

владимир путин

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Призыв руководителей и владельцев компаний может остановить их работу и сорвать выполнение контрактов, поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что таких людей надо освободить от частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в союзе.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию."РСПП считает, что призыв на воинскую службу владельцев и руководителей организаций может привести к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов, поскольку требует передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий.Поэтому РСПП считает необходимым предоставление отсрочки от мобилизации по ряду критериев основным собственникам (что особенно актуально для субъектов МСП) и лицам, выполняющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица", - рассказали в союзе.Кроме того, "эксперты союза считают, что краткосрочное выбытие в трудовом коллективе значительного количества ключевого персонала не может быть оперативно компенсировано путем быстрого найма на рынке, когда речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников"."В этой связи целесообразно предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации ключевому персоналу из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий", - добавили в РСПП.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819685504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819683669.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, частичная мобилизация в россии