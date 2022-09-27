https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819686619.html
РСПП предложил дать бронь на частичную мобилизацию глав компаний
РСПП предложил дать бронь на частичную мобилизацию глав компаний - РИА Новости, 27.09.2022
РСПП предложил дать бронь на частичную мобилизацию глав компаний
Призыв руководителей и владельцев компаний может остановить их работу и сорвать выполнение контрактов, поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:16
2022-09-27T08:16
2022-09-27T08:28
экономика
владимир путин
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Призыв руководителей и владельцев компаний может остановить их работу и сорвать выполнение контрактов, поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что таких людей надо освободить от частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в союзе.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию."РСПП считает, что призыв на воинскую службу владельцев и руководителей организаций может привести к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов, поскольку требует передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий.Поэтому РСПП считает необходимым предоставление отсрочки от мобилизации по ряду критериев основным собственникам (что особенно актуально для субъектов МСП) и лицам, выполняющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица", - рассказали в союзе.Кроме того, "эксперты союза считают, что краткосрочное выбытие в трудовом коллективе значительного количества ключевого персонала не может быть оперативно компенсировано путем быстрого найма на рынке, когда речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников"."В этой связи целесообразно предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации ключевому персоналу из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий", - добавили в РСПП.
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819685504.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819683669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, частичная мобилизация в россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Частичная мобилизация в России
08:16 27.09.2022 (обновлено: 08:28 27.09.2022)
РСПП предложил дать бронь на частичную мобилизацию глав компаний
В РСПП заявили, что частичная мобилизация глав компаний может остановить их работу
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Призыв руководителей и владельцев компаний может остановить их работу и сорвать выполнение контрактов, поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что таких людей надо освободить от частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в союзе.
Президент РФ Владимир Путин
21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.
"РСПП считает, что призыв на воинскую службу владельцев и руководителей организаций может привести к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов, поскольку требует передачи полномочий, оформления права подписи и иных правовых действий.
Поэтому РСПП считает необходимым предоставление отсрочки от мобилизации по ряду критериев основным собственникам (что особенно актуально для субъектов МСП) и лицам, выполняющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица", - рассказали в союзе.
Кроме того, "эксперты союза считают, что краткосрочное выбытие в трудовом коллективе значительного количества ключевого персонала не может быть оперативно компенсировано путем быстрого найма на рынке, когда речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников".
"В этой связи целесообразно предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации ключевому персоналу из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий", - добавили в РСПП.