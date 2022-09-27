https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819685504.html

ЕР предложила освободить мобилизованных от пеней по ЖКХ

ЕР предложила освободить мобилизованных от пеней по ЖКХ - РИА Новости, 27.09.2022

ЕР предложила освободить мобилизованных от пеней по ЖКХ

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи за услуги жилищно-коммунального... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:08

2022-09-27T08:08

2022-09-27T08:08

общество

жкх

владимир путин

сергей неверов

сергей пахомов

луганская народная республика

донбасс

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщили в партийной пресс-службе."Единая Россия" внесла поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Поправки внесли депутаты от партии - зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев", - говорится в сообщении.Отмечается, что норма будет включена в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт. Также после принятия законопроекта гражданам старше 70 и 80 лет больше не нужно будет самостоятельно заниматься сбором документов для получения компенсации - государственные органы будут получать их в рамках межведомственного взаимодействия."Инициативу "Единой России" об отмене пеней за неоплату ЖКХ мобилизованным поддержал Минстрой РФ. Ранее член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский обращался с соответствующей просьбой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину", - уточнили в ЕР.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://realty.ria.ru/20220927/ipoteka-1819579752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, владимир путин, сергей неверов, сергей пахомов, луганская народная республика, донбасс, россия, единая россия, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), частичная мобилизация в россии