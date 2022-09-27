https://ria.ru/20220927/mig-29-1819760105.html

ВС России сбили два украинских МиГ-29 над Херсонской областью

ВС России сбили два украинских МиГ-29 над Херсонской областью - РИА Новости, 27.09.2022

ВС России сбили два украинских МиГ-29 над Херсонской областью

Российская истребительная авиация сбила над Херсонской областью два украинских МиГ-29, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:10

2022-09-27T13:10

2022-09-27T13:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

миг-29

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над Херсонской областью два украинских МиГ-29, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах насёленных пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, херсонская область