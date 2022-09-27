https://ria.ru/20220927/mig-29-1819760105.html
ВС России сбили два украинских МиГ-29 над Херсонской областью
ВС России сбили два украинских МиГ-29 над Херсонской областью - РИА Новости, 27.09.2022
ВС России сбили два украинских МиГ-29 над Херсонской областью
Российская истребительная авиация сбила над Херсонской областью два украинских МиГ-29, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:10
2022-09-27T13:10
2022-09-27T13:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-29
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская истребительная авиация сбила над Херсонской областью два украинских МиГ-29, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах насёленных пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-29, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
ВС России сбили два украинских МиГ-29 над Херсонской областью
Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 над Херсонской областью