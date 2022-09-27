https://ria.ru/20220927/medved-1819717060.html

В Росприроднадзоре призвали объяснять правила поведения с белым медведем

В Росприроднадзоре призвали объяснять правила поведения с белым медведем - РИА Новости, 27.09.2022

В Росприроднадзоре призвали объяснять правила поведения с белым медведем

Жителям Диксона, где происходят конфликты белых медведей с человеком, нужно донести инструкции, как вести себя при встрече с хищником, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:46

2022-09-27T10:46

2022-09-27T10:46

диксон

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жителям Диксона, где происходят конфликты белых медведей с человеком, нужно донести инструкции, как вести себя при встрече с хищником, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.В начале сентября на полярном острове Диксон в Красноярском крае обнаружили раненого белого медведя и на следующий день привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела."Прецедент в регионе говорит о том, что разъяснительной работы нет. Люди не знают, как соседствовать с дикой природой безопасно. Но повторюсь, изначально именно человек пришел к медведю, не наоборот. Правила профилактики конфликтов просты: не плодить свалки, не подкармливать хищника. Но даже такие элементарные инструкции важно довести до населения", - заявила РИА Новости Радионова.Кроме того, в минувшем июле в том же поселке Диксон белая медведица с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришла за помощью к людям. На помощь прибыли специалисты, в том числе ветеринар Московского зоопарка. Банку из пасти удалось вытащить, животное вывезли в естественную среду обитания.

https://ria.ru/20220916/dikson-1817358600.html

диксон

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

диксон, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова