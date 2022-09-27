https://ria.ru/20220927/mazhory-1819755847.html

Нельзя, чтобы "мажоры отмазывались", заявил новгородский губернатор

Нельзя, чтобы "мажоры отмазывались", заявил новгородский губернатор - РИА Новости, 27.09.2022

Нельзя, чтобы "мажоры отмазывались", заявил новгородский губернатор

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил региональным властям обратить особое внимание на медобследование граждан в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:56

2022-09-27T12:56

2022-09-27T12:56

частичная мобилизация в россии

андрей никитин (политик)

новгородская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил региональным властям обратить особое внимание на медобследование граждан в рамках частичной мобилизации, чтобы исключить призыв людей с тяжелыми заболеваниями и наряду с этим не допустить ситуаций, когда "мажоры будут отмазываться", сообщила пресс-служба областного правительства.Никитин провел со своими заместителями совещание по частичной мобилизации в регионе, где участвовали также уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев и военный комиссар Новгородской области Олег Зайченко."Первое, что необходимо сделать, обеспечить работу призывных комиссий в части медобследования. Чтобы у нас не было случаев призыва людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями. Они должны быть полностью исключены", - заявил новгородский губернатор."Также важно, чтобы эта работа проводилась в справедливом ключе – особое внимание обращайте на разного рода справки, с которыми призывники приходят в призывные пункты, особенно выданные после февраля этого года. Не должно быть ситуации, что у нас ребята из городов и поселков пойдут служить, а так называемые "мажоры" будут отмазываться", – добавил Никитин.Губернатор Новгородской области также поручил своему заместителю Евгению Богданову совместно с руководством министерства промышленности и ассоциацией муниципальных образований разработать разъяснения для представителей бизнеса и промышленности."Пропорциональное количество занятых должно быть распределено по отраслям. Чтобы не было ситуаций, когда с какого-то предприятия призвали половину коллектива. Надо делать все равномерно", - отметил он.Никитин поручил региональным властям взять на "особый контроль" и исполнение поручения правительства России о сохранении рабочих мест за мобилизованными."Порядок такой, что человеку дается полный расчет, но рабочее место за ним бронируется на момент мобилизации. Коллеги, давайте исполнять эти задачи в полной мере. Внимательно смотрите за тем, что происходит в других регионах, и не допускайте тех перегибов, которые есть на тех или иных территориях", - заключил глава Новгородской области.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/voenkomy-1819755091.html

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819735919.html

новгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, андрей никитин (политик), новгородская область, общество