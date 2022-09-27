https://ria.ru/20220927/mazhory-1819755847.html
Нельзя, чтобы "мажоры отмазывались", заявил новгородский губернатор
Нельзя, чтобы "мажоры отмазывались", заявил новгородский губернатор - РИА Новости, 27.09.2022
Нельзя, чтобы "мажоры отмазывались", заявил новгородский губернатор
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил региональным властям обратить особое внимание на медобследование граждан в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:56
2022-09-27T12:56
2022-09-27T12:56
частичная мобилизация в россии
андрей никитин (политик)
новгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/36/1521303674_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_54416b80dddcce6b4969d53ee09c986e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил региональным властям обратить особое внимание на медобследование граждан в рамках частичной мобилизации, чтобы исключить призыв людей с тяжелыми заболеваниями и наряду с этим не допустить ситуаций, когда "мажоры будут отмазываться", сообщила пресс-служба областного правительства.Никитин провел со своими заместителями совещание по частичной мобилизации в регионе, где участвовали также уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев и военный комиссар Новгородской области Олег Зайченко."Первое, что необходимо сделать, обеспечить работу призывных комиссий в части медобследования. Чтобы у нас не было случаев призыва людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями. Они должны быть полностью исключены", - заявил новгородский губернатор."Также важно, чтобы эта работа проводилась в справедливом ключе – особое внимание обращайте на разного рода справки, с которыми призывники приходят в призывные пункты, особенно выданные после февраля этого года. Не должно быть ситуации, что у нас ребята из городов и поселков пойдут служить, а так называемые "мажоры" будут отмазываться", – добавил Никитин.Губернатор Новгородской области также поручил своему заместителю Евгению Богданову совместно с руководством министерства промышленности и ассоциацией муниципальных образований разработать разъяснения для представителей бизнеса и промышленности."Пропорциональное количество занятых должно быть распределено по отраслям. Чтобы не было ситуаций, когда с какого-то предприятия призвали половину коллектива. Надо делать все равномерно", - отметил он.Никитин поручил региональным властям взять на "особый контроль" и исполнение поручения правительства России о сохранении рабочих мест за мобилизованными."Порядок такой, что человеку дается полный расчет, но рабочее место за ним бронируется на момент мобилизации. Коллеги, давайте исполнять эти задачи в полной мере. Внимательно смотрите за тем, что происходит в других регионах, и не допускайте тех перегибов, которые есть на тех или иных территориях", - заключил глава Новгородской области.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/voenkomy-1819755091.html
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819735919.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/36/1521303674_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2572cbe05124212e2096d09cb1fc9c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, андрей никитин (политик), новгородская область, общество
Частичная мобилизация в России, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил региональным властям обратить особое внимание на медобследование граждан в рамках частичной мобилизации, чтобы исключить призыв людей с тяжелыми заболеваниями и наряду с этим не допустить ситуаций, когда "мажоры будут отмазываться", сообщила пресс-служба областного правительства.
Никитин провел со своими заместителями совещание по частичной мобилизации в регионе, где участвовали также уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев и военный комиссар Новгородской области Олег Зайченко.
"Первое, что необходимо сделать, обеспечить работу призывных комиссий в части медобследования. Чтобы у нас не было случаев призыва людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями. Они должны быть полностью исключены", - заявил новгородский губернатор.
"Также важно, чтобы эта работа проводилась в справедливом ключе – особое внимание обращайте на разного рода справки, с которыми призывники приходят в призывные пункты, особенно выданные после февраля этого года. Не должно быть ситуации, что у нас ребята из городов и поселков пойдут служить, а так называемые "мажоры" будут отмазываться", – добавил Никитин.
Губернатор Новгородской области также поручил своему заместителю Евгению Богданову совместно с руководством министерства промышленности и ассоциацией муниципальных образований разработать разъяснения для представителей бизнеса и промышленности.
"Пропорциональное количество занятых должно быть распределено по отраслям. Чтобы не было ситуаций, когда с какого-то предприятия призвали половину коллектива. Надо делать все равномерно", - отметил он.
Никитин поручил региональным властям взять на "особый контроль" и исполнение поручения правительства России
о сохранении рабочих мест за мобилизованными.
"Порядок такой, что человеку дается полный расчет, но рабочее место за ним бронируется на момент мобилизации. Коллеги, давайте исполнять эти задачи в полной мере. Внимательно смотрите за тем, что происходит в других регионах, и не допускайте тех перегибов, которые есть на тех или иных территориях", - заключил глава Новгородской области.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.