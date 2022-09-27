https://ria.ru/20220927/lnr-1819710881.html

В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 27.09.2022

В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка, девять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила во вторник Народная РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:25

2022-09-27T10:25

2022-09-27T10:25

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ЛУГАНСК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка, девять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила во вторник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава, три танка, девять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три долговременные огневые точки и восемь единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика