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В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 27.09.2022
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В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 27.09.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка, девять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила во вторник Народная РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:25
2022-09-27T10:25
в мире
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ЛУГАНСК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка, девять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила во вторник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава, три танка, девять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три долговременные огневые точки и восемь единиц специальной автомобильной техники.
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в мире, луганская народная республика
В мире, Луганская Народная Республика
10:25 27.09.2022
 
В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных и трех танков за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкНародная милиция ЛНР
Народная милиция ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Народная милиция ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка, девять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила во вторник Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава, три танка, девять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
В понедельник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три долговременные огневые точки и восемь единиц специальной автомобильной техники.
 
В миреЛуганская Народная Республика
 
 
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