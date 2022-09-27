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В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 27.09.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка, девять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила во вторник Народная РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:25
2022-09-27T10:25
2022-09-27T10:25
в мире
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ЛУГАНСК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, три танка, девять бронетранспортеров и беспилотный летательный аппарат, сообщила во вторник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава, три танка, девять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат, шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три долговременные огневые точки и восемь единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
В мире, Луганская Народная Республика
В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных и трех танков за сутки