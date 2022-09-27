https://ria.ru/20220927/laureaty-1819813040.html

Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 27.09.2022

Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:23

2022-09-27T15:23

2022-09-27T15:49

вск (страховой дом)

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики, сообщает ВСК.Рейтинг является совместным проектом Ассоциации менеджеров России и ИД "Коммерсантъ".Так, генеральный директор ВСК Александр Тарновский вошел в рейтинг лучших руководителей высшего звена. Ольга Сорокина признана одним из лучших директоров по цифровой трансформации в страховании, Максим Чернов – одним из лучших финансовых директоров, Вера Гезердава стала лауреатом среди коммерческих директоров в страховании. Степан Лысенко вошел в рейтинг ключевых директоров по персоналу отрасли, Алексей Чуб - в список топ-50 лучших директоров по отношениям с органами власти.

https://ria.ru/20220826/premiya-1812276230.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

вск (страховой дом), россия, новости компаний - экономика