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Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 27.09.2022
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Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"
Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 27.09.2022
Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"
Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:23
2022-09-27T15:49
вск (страховой дом)
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики, сообщает ВСК.Рейтинг является совместным проектом Ассоциации менеджеров России и ИД "Коммерсантъ".Так, генеральный директор ВСК Александр Тарновский вошел в рейтинг лучших руководителей высшего звена. Ольга Сорокина признана одним из лучших директоров по цифровой трансформации в страховании, Максим Чернов – одним из лучших финансовых директоров, Вера Гезердава стала лауреатом среди коммерческих директоров в страховании. Степан Лысенко вошел в рейтинг ключевых директоров по персоналу отрасли, Алексей Чуб - в список топ-50 лучших директоров по отношениям с органами власти.
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вск (страховой дом), россия, новости компаний - экономика
ВСК (страховой дом), Россия, Новости компаний - Экономика
15:23 27.09.2022 (обновлено: 15:49 27.09.2022)
 

Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСтатуэтки премии "ТОП-1000 российских менеджеров"
Статуэтки премии ТОП-1000 российских менеджеров - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики, сообщает ВСК.
Рейтинг является совместным проектом Ассоциации менеджеров России и ИД "Коммерсантъ".
Так, генеральный директор ВСК Александр Тарновский вошел в рейтинг лучших руководителей высшего звена. Ольга Сорокина признана одним из лучших директоров по цифровой трансформации в страховании, Максим Чернов – одним из лучших финансовых директоров, Вера Гезердава стала лауреатом среди коммерческих директоров в страховании. Степан Лысенко вошел в рейтинг ключевых директоров по персоналу отрасли, Алексей Чуб - в список топ-50 лучших директоров по отношениям с органами власти.
"В рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" принимают участие крупнейшие российские компании. Высокие позиции наших управленцев отражают заслуженный уровень признания достижений всей профессиональной команды ВСК, её работоспособности и заряженности на результат. Сегодня мы уверенно входим в топ-5 компаний российской страховой отрасли и задаем тренды на рынке. Высокие оценки нашему бизнес-профилю ставят независимые аналитические агентства, которые отмечают высокое качество управления и услуг", - приводится в сообщении комментарий Тарновского.
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