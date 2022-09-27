https://ria.ru/20220927/laureaty-1819813040.html
Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"
Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 27.09.2022
Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"
Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:23
2022-09-27T15:23
2022-09-27T15:49
вск (страховой дом)
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики, сообщает ВСК.Рейтинг является совместным проектом Ассоциации менеджеров России и ИД "Коммерсантъ".Так, генеральный директор ВСК Александр Тарновский вошел в рейтинг лучших руководителей высшего звена. Ольга Сорокина признана одним из лучших директоров по цифровой трансформации в страховании, Максим Чернов – одним из лучших финансовых директоров, Вера Гезердава стала лауреатом среди коммерческих директоров в страховании. Степан Лысенко вошел в рейтинг ключевых директоров по персоналу отрасли, Алексей Чуб - в список топ-50 лучших директоров по отношениям с органами власти.
https://ria.ru/20220826/premiya-1812276230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вск (страховой дом), россия, новости компаний - экономика
ВСК (страховой дом), Россия, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Шесть руководителей Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики, сообщает ВСК.
Рейтинг является совместным проектом Ассоциации менеджеров России
и ИД "Коммерсантъ"
.
Так, генеральный директор ВСК Александр Тарновский вошел в рейтинг лучших руководителей высшего звена. Ольга Сорокина признана одним из лучших директоров по цифровой трансформации в страховании, Максим Чернов – одним из лучших финансовых директоров, Вера Гезердава стала лауреатом среди коммерческих директоров в страховании. Степан Лысенко вошел в рейтинг ключевых директоров по персоналу отрасли, Алексей Чуб - в список топ-50 лучших директоров по отношениям с органами власти.
"В рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" принимают участие крупнейшие российские компании. Высокие позиции наших управленцев отражают заслуженный уровень признания достижений всей профессиональной команды ВСК, её работоспособности и заряженности на результат. Сегодня мы уверенно входим в топ-5 компаний российской страховой отрасли и задаем тренды на рынке. Высокие оценки нашему бизнес-профилю ставят независимые аналитические агентства, которые отмечают высокое качество управления и услуг", - приводится в сообщении комментарий Тарновского.