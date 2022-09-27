https://ria.ru/20220927/kvadrokopter-1819744051.html

Мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер

Мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер - РИА Новости, 27.09.2022

Мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер

Призванные по частичной мобилизации граждане России смогут взять в войсковую часть свой квадрокоптер и приборы ночного видения, сообщает во вторник запущенный... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:23

2022-09-27T12:23

2022-09-27T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации граждане России смогут взять в войсковую часть свой квадрокоптер и приборы ночного видения, сообщает во вторник запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер? Можно. Но использовать — только по разрешению командира. Можно ли взять с собой собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль? Можно. За исключением приборов, оснащенных средствами определения местоположения, а также средствами передачи данных", — говорится в публикации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более процента от общего мобилизационного ресурса Российской Федерации.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество