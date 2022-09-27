https://ria.ru/20220927/kvadrokopter-1819744051.html
Мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер
Мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер - РИА Новости, 27.09.2022
Мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер
Призванные по частичной мобилизации граждане России смогут взять в войсковую часть свой квадрокоптер и приборы ночного видения, сообщает во вторник запущенный... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:23
2022-09-27T12:23
2022-09-27T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810279997_0:154:3273:1996_1920x0_80_0_0_0b6fd6468701e2410f56c1fb36c04726.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Призванные по частичной мобилизации граждане России смогут взять в войсковую часть свой квадрокоптер и приборы ночного видения, сообщает во вторник запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Можно ли взять с собой в часть квадрокоптер? Можно. Но использовать — только по разрешению командира. Можно ли взять с собой собственный прибор ночного видения, прицел или бинокль? Можно. За исключением приборов, оснащенных средствами определения местоположения, а также средствами передачи данных", — говорится в публикации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более процента от общего мобилизационного ресурса Российской Федерации.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810279997_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_2dd17bf8e0ff811ce1fba67408d598bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество
12:23 27.09.2022 (обновлено: 13:36 27.09.2022)
Мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер
"Объясняем.рф": мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения