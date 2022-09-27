https://ria.ru/20220927/kremennaya-1819715038.html

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР натовскими снарядами - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:39

2022-09-27T10:39

2022-09-27T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.45 (совпадает с мск) - по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (шесть снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, луганская народная республика