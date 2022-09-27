Рейтинг@Mail.ru
В Москве похоронили Владимира Краснопольского - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220927/krasnopolskiy-1819876098.html
В Москве похоронили Владимира Краснопольского
В Москве похоронили Владимира Краснопольского - РИА Новости, 27.09.2022
В Москве похоронили Владимира Краснопольского
Владимира Краснопольского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:51
2022-09-27T17:51
культура
новости культуры
владимир краснопольский
валерий усков
москва
россия
вгик
свердловская киностудия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818989428_0:15:1448:830_1920x0_80_0_0_f6b8659b70c8b7edc527a1715420a5d3.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимира Краснопольского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ."Прощание с Краснопольским состоялось сегодня в 12", – добавляется в сообщении.Постановщик умер 23 сентября на 90-м году жизни.Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа под руководством Ильи Копалина. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем, в 1964 году, перешел на киностудию "Мосфильм". Среди его работ "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве".
https://ria.ru/20220926/gardner-1819614678.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818989428_162:0:1287:844_1920x0_80_0_0_12a3ade678691a3e3e815aa3be1b77a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, владимир краснопольский, валерий усков, москва, россия, вгик, свердловская киностудия, мосфильм
Культура, Новости культуры, Владимир Краснопольский, Валерий Усков, Москва, Россия, ВГИК, Свердловская киностудия, Мосфильм
17:51 27.09.2022
 
В Москве похоронили Владимира Краснопольского

Владимира Краснопольского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© Фото : Союз кинематографистов РоссииСоветский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский
Советский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Союз кинематографистов России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимира Краснопольского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
"Прощание с Краснопольским состоялось сегодня в 12", – добавляется в сообщении.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЦеремония прощания с режиссером Владимиром Краснопольским в Центральном доме кинематографистов в Москве
Церемония прощания с режиссером Владимиром Краснопольским в Центральном доме кинематографистов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с режиссером Владимиром Краснопольским в Центральном доме кинематографистов в Москве
Постановщик умер 23 сентября на 90-м году жизни.
Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа под руководством Ильи Копалина. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем, в 1964 году, перешел на киностудию "Мосфильм". Среди его работ "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве".
Актриса Рита Гарднер - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 18:49Культура
Умерла актриса мюзиклов и сериала "Закон и порядок" Рита Гарднер
 
КультураНовости культурыВладимир КраснопольскийВалерий УсковМоскваРоссияВГИКСвердловская киностудияМосфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала