https://ria.ru/20220927/krasnopolskiy-1819876098.html
В Москве похоронили Владимира Краснопольского
В Москве похоронили Владимира Краснопольского - РИА Новости, 27.09.2022
В Москве похоронили Владимира Краснопольского
Владимира Краснопольского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:51
2022-09-27T17:51
2022-09-27T17:51
культура
новости культуры
владимир краснопольский
валерий усков
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вгик
свердловская киностудия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимира Краснопольского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ."Прощание с Краснопольским состоялось сегодня в 12", – добавляется в сообщении.Постановщик умер 23 сентября на 90-м году жизни.Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа под руководством Ильи Копалина. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем, в 1964 году, перешел на киностудию "Мосфильм". Среди его работ "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир краснопольский, валерий усков, москва, россия, вгик, свердловская киностудия, мосфильм
Культура, Новости культуры, Владимир Краснопольский, Валерий Усков, Москва, Россия, ВГИК, Свердловская киностудия, Мосфильм
В Москве похоронили Владимира Краснопольского
Владимира Краснопольского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимира Краснопольского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
"Прощание с Краснопольским состоялось сегодня в 12", – добавляется в сообщении.
Постановщик умер 23 сентября на 90-м году жизни.
Краснопольский окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа под руководством Ильи Копалина. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем, в 1964 году, перешел на киностудию "Мосфильм". Среди его работ "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве".