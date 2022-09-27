https://ria.ru/20220927/koronavirus-1819724372.html

В Москве за сутки госпитализировали 261 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 261 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 261 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2089 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:10

2022-09-27T11:10

2022-09-27T11:10

распространение коронавируса

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2089 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 2438 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 184 950 случаев коронавируса, выздоровели 2 972 744 человека, скончались 45 948 человек.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, здоровье - общество, россия