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В Москве за сутки госпитализировали 261 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 261 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 261 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2089 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:10
2022-09-27T11:10
2022-09-27T11:10
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2089 случаев COVID-19, 28 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 2438 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 184 950 случаев коронавируса, выздоровели 2 972 744 человека, скончались 45 948 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Москва, Здоровье - Общество, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 261 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2089 новых случаев COVID-19, умерли 28 человек