https://ria.ru/20220927/koronavirus-1819721948.html
В России за сутки госпитализировали 3652 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3652 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3652 заболевших COVID-19
Более 36 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:02
2022-09-27T11:02
2022-09-27T11:02
распространение коронавируса
общество
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россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Более 36 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3 652 человека, на 139,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в девяти регионах страны, ситуация не изменилась в четырех субъектах."Выздоровело за сутки 59 547 человек, или на 34,5% больше в сравнении с 26 сентября 2022 года. Выявлено 36 605 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 101 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3652 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 36 605 случаев COVID-19, выздоровели 59 547, умер 101 человек