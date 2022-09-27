https://ria.ru/20220927/koronavirus-1819721948.html

В России за сутки госпитализировали 3652 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3652 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2022

В России за сутки госпитализировали 3652 заболевших COVID-19

Более 36 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:02

2022-09-27T11:02

2022-09-27T11:02

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Более 36 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 101 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3 652 человека, на 139,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение — в девяти регионах страны, ситуация не изменилась в четырех субъектах."Выздоровело за сутки 59 547 человек, или на 34,5% больше в сравнении с 26 сентября 2022 года. Выявлено 36 605 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 101 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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