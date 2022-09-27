https://ria.ru/20220927/korabli-1819917034.html

Marine Traffic: российские корабли находятся далеко от "Северных потоков"

Marine Traffic: российские корабли находятся далеко от "Северных потоков" - РИА Новости, 28.09.2022

Marine Traffic: российские корабли находятся далеко от "Северных потоков"

Ближайший российский корабль находится на расстоянии более 90 километров от ЧП на "Северном потоке", произошедшего в водах Дании на северо-востоке от острова... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-27T20:19

2022-09-27T20:19

2022-09-28T07:07

в мире

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nord stream 2 ag

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ближайший российский корабль находится на расстоянии более 90 километров от ЧП на "Северном потоке", произошедшего в водах Дании на северо-востоке от острова Борнхольм, и примерно в 100 километрах от утечки на одной из ниток "Северного потока 2", произошедшей на юго-востоке от этого острова, следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.Так, согласно данным портала, в радиусе 10 километров от места происшествия на "Северном потоке 2" находятся: грузовое судно Helga государства Антигуа и Барбуда, а также контейнеровоз Elbsprinter под флагом Кипра. Кроме того, примерно в 30 километрах находится 143-метровый военный корабль Германии F219 (вероятно, фрегат военно-морских сил Германии типа Sachsen), направляющийся на Север. В аналогичной близи от утечек на "Северном потоке" через онлайн карту кораблей не наблюдается.Ближайший к ЧП на "Северных потоках" российский корабль - грузовое судно "Терский берег" - находится в более чем 90 километрах от ЧП на "Северном потоке" и в примерно 100 километрах от ЧП на "Северном потоке 2", также следует из данных портала.Всего вблизи острова Борнхольм, расположенного близ берегов Польши и Швеции, находятся несколько десятков судов, большинство из них - датские.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.

https://ria.ru/20220927/sabotazh-1819912167.html

https://ria.ru/20220927/vzryv-1819838420.html

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германия

швеция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дания, германия, швеция, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2