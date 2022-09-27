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Marine Traffic: российские корабли находятся далеко от "Северных потоков" - РИА Новости, 28.09.2022
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Marine Traffic: российские корабли находятся далеко от "Северных потоков"
Marine Traffic: российские корабли находятся далеко от "Северных потоков" - РИА Новости, 28.09.2022
Marine Traffic: российские корабли находятся далеко от "Северных потоков"
Ближайший российский корабль находится на расстоянии более 90 километров от ЧП на "Северном потоке", произошедшего в водах Дании на северо-востоке от острова... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-27T20:19
2022-09-28T07:07
в мире
дания
германия
швеция
nord stream 2 ag
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ближайший российский корабль находится на расстоянии более 90 километров от ЧП на "Северном потоке", произошедшего в водах Дании на северо-востоке от острова Борнхольм, и примерно в 100 километрах от утечки на одной из ниток "Северного потока 2", произошедшей на юго-востоке от этого острова, следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.Так, согласно данным портала, в радиусе 10 километров от места происшествия на "Северном потоке 2" находятся: грузовое судно Helga государства Антигуа и Барбуда, а также контейнеровоз Elbsprinter под флагом Кипра. Кроме того, примерно в 30 километрах находится 143-метровый военный корабль Германии F219 (вероятно, фрегат военно-морских сил Германии типа Sachsen), направляющийся на Север. В аналогичной близи от утечек на "Северном потоке" через онлайн карту кораблей не наблюдается.Ближайший к ЧП на "Северных потоках" российский корабль - грузовое судно "Терский берег" - находится в более чем 90 километрах от ЧП на "Северном потоке" и в примерно 100 километрах от ЧП на "Северном потоке 2", также следует из данных портала.Всего вблизи острова Борнхольм, расположенного близ берегов Польши и Швеции, находятся несколько десятков судов, большинство из них - датские.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
https://ria.ru/20220927/sabotazh-1819912167.html
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в мире, дания, германия, швеция, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2
В мире, Дания, Германия, Швеция, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2
20:19 27.09.2022 (обновлено: 07:07 28.09.2022)
 
Marine Traffic: российские корабли находятся далеко от "Северных потоков"

Marine Traffic: российские корабли находятся в 90 километрах от ЧП на "Северном потоке"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Danish Defence
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ближайший российский корабль находится на расстоянии более 90 километров от ЧП на "Северном потоке", произошедшего в водах Дании на северо-востоке от острова Борнхольм, и примерно в 100 километрах от утечки на одной из ниток "Северного потока 2", произошедшей на юго-востоке от этого острова, следует из данных портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Так, согласно данным портала, в радиусе 10 километров от места происшествия на "Северном потоке 2" находятся: грузовое судно Helga государства Антигуа и Барбуда, а также контейнеровоз Elbsprinter под флагом Кипра. Кроме того, примерно в 30 километрах находится 143-метровый военный корабль Германии F219 (вероятно, фрегат военно-морских сил Германии типа Sachsen), направляющийся на Север. В аналогичной близи от утечек на "Северном потоке" через онлайн карту кораблей не наблюдается.
Ближайший к ЧП на "Северных потоках" российский корабль - грузовое судно "Терский берег" - находится в более чем 90 километрах от ЧП на "Северном потоке" и в примерно 100 километрах от ЧП на "Северном потоке 2", также следует из данных портала.
Всего вблизи острова Борнхольм, расположенного близ берегов Польши и Швеции, находятся несколько десятков судов, большинство из них - датские.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 19:53
США пока не могут подтвердить версию о "саботаже" на "Северном потоке"
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.
Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
Место утечки на газопроводе Северный поток
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В миреДанияГерманияШвецияNord Stream 2 AGСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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